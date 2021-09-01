超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

文／Cheryl

想要綁出溫柔又浪漫的小姊姊髮型，不妨可以學學韓國老師的編髮教程，輕鬆就可以編出好看又優雅的馬尾造型；想要更有華麗感的髮型氛圍，那就跟日本老師學習更為複雜的編髮教學，看似有難度實則簡單的髮型，輕輕鬆鬆就可以學會。

【韓系馬尾教學】

1.首先先綁出一個公主頭

2.並且將公主頭的上半部分為左右兩邊，並且把頭髮打開一個洞

3.接著將底下的頭髮整理好一個馬尾，塞進頭髮上半部的洞

4.最後拉緊橡皮筋，並且在頭頂拉出部分髮絲，即可以製作出完美的造型。

【日系馬尾辮教學】

1.首先先在頭髮中央取出適量頭髮，並且編出三股辮

2.接著將右邊拉出部分頭髮，拉到左邊跟左邊頭髮綁在一起，並且往裡面繞一個圈，並且拉出部分髮絲，製造出蓬鬆感；同理右邊也是照做一次。

3.最後將兩邊的頭髮拉出，在中間綁起來，並且往內捲一次，拉緊，同時在兩邊拉出髮絲，製造出蓬鬆感

4.最後使用漂亮的髮夾或是綁髮單品收尾即可

【推薦單品】

Invisibobble神奇魔髮圈 頑皮魔髮小豆豆

德國原創設計的電話線髮圈創始品牌invisibobble神奇魔髮圈決定來全新玩髮，轉一轉、卡住小豆豆，輕輕鬆鬆就可以綁出好看的髮型，超有創意又可愛，重點是非常容易上手，根本是俏麗造型與懶人癌神器兼具。

Tangle Angel 天使梳

今年盛夏，英國凱特王妃御用設計師Richard Ward自創沙龍品牌「Tangle Angel天使梳」，延續春夏夢幻獨角獸系列，以色彩繽紛的「彩虹天使梳」系列：彩虹天使梳-愛情海、彩虹天使梳-紫藤物語全新登場，運用獨家專利梳齒，梳出一道綺麗秀髮，更以溫暖的天使羽翼，一起打造彩虹新生活。