彭于晏穿Berluti皮衣手臂線條炸裂！　39歲「抬頭紋」帥出天際

▲各大品牌釋出秋冬季節形象照 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著時序入秋，各大時尚品牌陸續發佈秋冬季形象廣告，Berluti邀請代言人彭于晏親自演繹新季暈染皮革外套，並露出招牌抬頭紋，帥到讓粉絲難以招架。百年男裝品牌ZEGNA則是打造奢華休閒系列服飾，藉此打破正規場合界限；此外，旅法台籍設計師Peter Wu將電影院光暈氛圍注入衣著，帶來耳目一新的視覺享受。

▲彭于晏演繹Berluti 2021冬季系列全新廣告 。（圖／品牌提供）

彭于晏演繹Berluti 2021冬季系列全新廣告，本季與新銳藝術家Lev Khesin展開跨界合作，將畫作中的色彩變化注入衣著中，創作手法與品牌經典的 Patina 古法染色技藝巧妙呼應。像是運用雙面羊絨為主打面料的新派西裝，介於工裝與運動裝之間；而品牌鞋履的標誌色系，更完美呈現在皮革夾克上，在彭于晏穿著下手臂線條隱藏不住，帥氣加倍。





▲旅法台籍設計師Peter Wu打造無肩線極簡夾克 。（圖／品牌提供）

擅長極簡手法的旅法台籍設計師Peter Wu，2021年秋冬系列以電影院螢幕散發的光暈氛圍為靈感出發，色系延續過往的大自然風貌，還原出鐵霧灰，冰石白，瀝青黑的美感。其中抽繩褲、夾克等品項，在編織後以高溫處理，使布料蜷縮產生少見的特殊手感，並以不同材質拼接創造豐盈感。另外主打的Orb Jacket，使用循環再利用的潛水衣材質，採不同以往的無肩線設計，來維持布料原有的流暢感並展現輕鬆簡潔的線條。

▲ZEGNA回歸單品的實穿性 。（圖／品牌提供）

因疫情影響，百年男裝品牌ZEGNA打破過往西裝正規界限，回歸單品的實穿性，推出全新「重塑夾克」，將品牌標誌性的襯衫外套打造為可替代休閒西裝外套的單品。本季重新演繹經典的Triple Stitch 運動鞋，秉承時尚可持續理念，採用經過迴圈再生的14milmil14羊毛面料打造，將舒適度提升至更高境界。