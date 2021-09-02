倩碧溫和潔膚水推潮流聯名款、Jurlique玫瑰護手霜換上寧靜綠包裝

▲經典保養換上新包裝，話題十足。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

經典保養之所以是經典，絕對有它無可取代之處，當經典碰上嶄新瓶身，搖身一變成時髦單品，像是倩碧的溫和潔膚水與紐約藝術家合作，繽紛的瓶身讓人看了心情愉悅，讓日常保養也成為一種幸福。

紐約皮膚科醫師品牌倩碧攜手知名紐約藝術家Jason Naylor合作設計，首次推出「三步驟溫和潔膚水2號布魯克林限量版」。使用倩碧產品超過15年的Jason Naylor興奮表示：「倩碧是讓我一直維持在最佳狀態的品牌，每次使用，都讓我有開朗振奮的全新感受。」

▲倩碧溫和潔膚水2號，200ml，850元。

這次他的設計理念以倩碧的Just Happy Skin出發，希望能以繽紛流行的色彩設計展現出自由奔放的正面能量，讓每個人在使用產品時，不只感受到肌膚更加透亮柔滑，更感受到這股積極快樂、活力明亮的幸福。

▲Jurlique 2021 玫瑰護手霜，綠意花漾限量版，75ml，1,200元。

雖然不是聯名，但是Jurlique一年一度發售的玫瑰護手霜，包裝也超有誠意，馬卡龍般的綠色包裝顛覆以往玫瑰印象，彷彿漫步在南澳純淨農場之中，多層次的香調除了玫瑰清香，更揉和了草本與木質調，散發知性沉穩的魅力。

不只是包裝吸睛，護手霜更首度添加全新光采複合物，幫助深層滋養修護，長效保濕，洗12次手都依然水潤不乾燥，更新增抗老配方像是蜂蜜、澳洲堅果油等，都能使手部看起來更為白皙透亮。