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吃對就不老！專家大推7個「有效凍齡」飲食習慣：每天吃點醋

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▲▼ 7個有效抗老的飲食習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲正確的飲食習慣也是抗老保養的一環。(圖／翻攝IG@thanks_kim、@babebani）

編輯／Amanda　

羨慕女星們年紀變大，肌膚狀態卻越來越年輕？那是因為她們的抗老保養做得好，但所謂的「抗老保養」不僅是靠護膚程序，也能從飲食習慣做起，光是改善飲食習慣、吃對食物，就能幫助延緩肌膚老化，堅持下去就能看到凍齡效果。快把以下7個日本保養專家、皮膚科醫師都推的「抗老飲食」觀念記起來，從今天起來讓你的抗老保養更全面。

1.調整飲食作息以「抗糖化」

近幾年「抗糖化」很紅，最主要目的就是要減少體內AGE（糖化終產物）產生，而AGE是過多的糖份和蛋白質結合產生的物質，不僅會造成老化，還會引起血管病變，是導致老化及慢性疾病的頭號元兇，像是肌膚的膠原蛋白糖化，就會增加許多AGE，導致皺紋與黑斑產生。所以光是調整日常飲食習慣和生活方式，抑制AGE增加，就能幫助延緩肌膚老化，避免肌膚變差。

▲▼ 7個有效抗老的飲食習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲綠色、黃色蔬果富含維生素C、E，可幫助抗氧化。(圖／翻攝IG@yubi_190）

2.多攝取維生素A、C、E

除了抗糖，同時可多攝取蔬菜、魚類等含有維生素A、C、E的食物，幫助肌膚抗氧化。富含維生素A食物有鰻魚、胡蘿蔔、菠菜、小番茄；維生素C則是綠色、橘黃色類蔬菜水果；維生素E則有堅果、花椰菜、芒果、奇異果等。

3.油吃太多太少都NG

有些人因為怕胖、減肥就不敢吃任何含有油脂的食物，但油脂是人體必需營養素之一，完全不吃油會讓肌膚變得乾澀、皺紋更快出現，所以適當吃一些健康的油反而是好的。

▲▼ 7個有效抗老的飲食習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲糙米的營養價值比白米高，還能幫助抗老化。(圖／翻攝IG@babebani）

4.以糙米取代白米飯

糙米含有豐富維生素、礦物質和膳食纖維，營養價值高於白米飯和麵包、麵食類，不僅對腸胃較溫和，對肌膚也有益，能幫助抗老化，且是GI值低也能幫助控制體重。

5.每天吃一點醋

醋有調節糖分吸收和幫助抑制血糖上升的作用，每天可喝一點醋或在料理中加醋來幫助預防肌膚暗沉。

▲▼ 7個有效抗老的飲食習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲檸檬含有光敏劑「補骨脂素」，最好不要在早上喝。(圖／翻攝IG@thanks_kim）

6.檸檬水別早上喝

雖然檸檬含有維生素C，但檸檬同時也含有一種會使肌膚對紫外線特別敏感的光敏劑「補骨脂素」，容易造成色素沈澱、暗沈或色斑產生，所以盡量不要在早上喝檸檬水、檸檬汁。除了檸檬，萊姆、葡萄柚、橘子、芹菜、香菜等也都含有補骨脂素，早上最好避免食用這類食物。

7.少吃油炸、燒烤食物

油炸和燒烤類食品都擁有大量老化物質AGE，這類食物的誘人焦糖色其實就肌膚暗沉是相同的糖化現象標誌。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 飲食, 飲食習慣, 皮膚科醫師, 專家

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