「3星座女」讓男人又愛又怕！天蠍愛查勤、冠軍說翻臉就翻臉

▲3星座女談起戀愛讓人又愛又恨。（圖／翻攝自FB/jtbc drama、SBS drama，以下同）

編輯／Lily

每個男生欣賞女生角度皆不同，有的喜歡大方開朗，有的只注重外貌，不同女生總有著獨特的魅力讓人想一探究竟。但有的女生卻是讓男生又愛又怕，交往後各式小劇場讓另一半超煎熬，除了天蠍女上榜外，另外兩名更讓人跌破眼鏡！

#第1名 巨蟹座

巨蟹座的女生好的時候溫柔到不行，很會照顧人的她們，總可以把另一半寵上了天，但當她們心情不好時，也可以把你虐個死去活來。大致來說，巨蟹女缺乏安全感，只要一談戀愛就很容易全心投入，總是不小心讓對方感受到壓力，如果另一半無法給她理想中的愛情，她就會開始不安且情緒化，內心小火山一直再爆發。

#第2名 天蠍座

不少男生都拜倒在天蠍女的美好外貌下，加上她若即若離的個性，讓人碰不到也摸不到，更勾起男生想征服的慾望。其實交往後的天蠍女非常難搞，她們總是想得太多，接著不安，然後又發了狂的試探，偵探上身會讓另一半心很累，但習慣了之後，兩人關係就能漸入佳境。

#第3名 處女座

對自我要求甚嚴的處女座，其實很難被挑出毛病，不少苦主反映正忙於戀愛的處女，有時真的讓人愛不起來，因為她們總喜歡說著「為你好」，讓人覺得壓力好大，只要一愛上就渴望細水長流的感情，若兩人缺乏溝通，男人通常熱戀過後就會想逃走。