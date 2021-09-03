一戀愛就變傻的3大星座女！雙魚太好哄、Top 1讓人猜不到

編輯／Molly 圖／翻攝IG@jtbcdrama

有句話說「愛情會讓人變笨」，有些人是真的這樣，不管平時是否聰明，一遇上感情就容易變傻，戀人說什麼都相信，只要另一半開心，要他們做任何事都願意！像是以下這3個星座女，談起戀愛總是傻得讓人好心疼，快來看看你是不是也上榜了？

Top 3：牡羊座



平時性格大辣辣的牡羊座，率直個性討人喜歡，但他們也比較沒耐心，容易有暴脾氣，可一旦談起戀愛，牡羊女很願意把自己最好的東西都給予另一半，所以她們會盡力改掉容易暴怒的問題，變得非常聽話，在感情上也不會想太多，只把注意力放到自己愛人身上，另一半想要的她們會努力去達到、另一半說什麼都相信，也因為這樣全心付出信任，就算對方有點不對勁也不會去深入思考，導致最後受到傷害，深陷痛苦之中久久難以自拔。

Top 2：雙魚座



天性純真、感情豐富的雙魚座，本來就是心軟、好說話的人，可以說是12星座中最好哄的星座，尤其雙魚女更是如此，容易被浪漫沖昏頭的她們，常會糊裡糊塗就愛上一個人，即使另一半讓她們生氣難過，對方只要多說幾句甜言蜜語和看似有誠意的承諾，就能讓她們瞬間卸下防備，原諒對方和好如初。也因為如此，她們很容易「好了傷疤忘了痛」，在一段關係中不斷被傷害，讓人看了覺得好心疼。

Top 1：天蠍座



常給人高冷印象的天蠍座，其實是標準的外冷內熱，很看重感情，平時行事也算成熟穩重的她們，在陷入愛情時，就會變得很孩子氣，甚至會對另一半撒嬌，完全顛覆她們「冰山美人」的形象，而且她們對感情非常專一，一旦確認了關係，就會自動保持與異性的距離，對另一半的深情讓她們也很願意為對方付出，自己委屈一點都沒關係。但愛恨分明的她們雖然在愛裡很傻，一旦分手後就會變得很絕情，別想再利用她們。

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