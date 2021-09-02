風・Luxury／最奢華卡通錶回歸　米奇揮手臂指示逆跳分

▲寶格麗Gerald Genta Arena Retro微笑米奇錶回歸，限量150只。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由寶格麗（BVLGARI）、百年靈（Breitling）、MB&F等品牌發起的Geneva WatchDays（日內瓦鐘錶日）明日閉幕，參與逾20個品牌中不乏趣味之作，尤其是寶格麗再度勾起錶迷對「最奢華卡通錶」的回憶，旗下Gerald Genta米奇錶正式回歸，再度展開他的雙臂指示時間。

鐘錶傳奇人物Gerald Genta於1969年創立同名品牌，他不僅為高級運動錶奠定經典輪廓，他的赤子之心也在自己的品牌完全展現，80年代開始推出以迪士尼角色為主軸的錶款，特別是在1996年發表跳時逆跳分的Arena腕錶後，結合米奇、米妮、高飛、唐老鴨的設計更廣受青睞，被譽為「最奢華卡通錶」。

▲寶格麗Gerald Genta Arena Retro微笑米奇錶以手臂指示分鐘，未定價。

2000年寶格麗收購Gerald Genta，饒富童心的卡通錶消失了一段時間，今年驚喜回歸，推出限量150只的Gerald Genta微笑米奇腕錶，面盤上5時位置為跳時顯示，笑瞇了眼的米奇則高舉手臂指示210度刻度區域的逆跳分針，模樣相當逗趣。

▲MB&F 和 L’Epée 1839合作推出Orb座鐘，白色款限量50座，990,000元。（圖／MB&F提供，以下同）



而以創意機械時計著稱的MB&F，則與L’Epée 1839聯手打造渾圓球體造型的Orb座鐘，雖然不能帶出門，但作為居家或辦公擺飾，絕對吸睛，因為中央面盤就像虹膜與瞳孔設計，配備隱身的8日鍊機芯，具整點報時功能，若想一窺究竟，由四片翅鞘組成的鐘體可以展開，並像變形金剛般轉動，以各種姿勢撐起座鐘。

▲Orb鐘體由四片翅鞘組成，能張開以各種姿勢撐起座鐘。

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