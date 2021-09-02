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IKEA全球首間嘉義貨櫃屋大公開！　開賣百項熱銷商品，還有「派對霜淇淋」

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▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA嘉義店內容大公開，下午將有直擊報導。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／嘉義報導

IKEA在嘉義的全球首間貨櫃屋，即將在9／8正式對外見客，由7座貨櫃組合而成，在佔地百坪的公園內看起來氣勢超級旺噠！預計將快閃到明年初，賣場面積約25坪，內販售近百項熱賣的收納單品、家飾品與經典品項，還有嘉義限定店才能吃到的「莓果派對霜淇淋」，下半年中南部最熱的打卡熱點就在這裡了啦！

▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA嘉義貨櫃屋座落百坪空間，氣勢超旺。

嘉義貨櫃屋是IKEA全球首間「創新型態店型」，由7個貨櫃組合而成，正式名稱為Hej行動商店，「Hej」是瑞典文「你好」的意思，似乎預告IKEA這款靈活機動的店型，因只要百坪空間就能開間店，日後可能會出沒在台灣各縣市。

▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

店內銷售坪數共25坪，包括1樓18坪、2樓7坪，1樓主要是販售各類商品，依據動線分為客廳收納、餐廚時光、自在空間區，幾乎涵蓋一般小住家最常使用的實用單品，包括不到20元的毛絮黏把、50元有找的保鮮袋等，此外還有4款「小家具」，像是RASKOG推車、MARIUS椅凳，以及400元有找的LENNART抽屜櫃等。

▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA RASKOG推車,MARIUS椅凳。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA RASKOG推車,MARIUS椅凳。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA RASKOG推車，售價899元；MARIUS椅凳，售價129元。（圖／翻攝IKEA官網）

想要買大家具的在地民眾也別失望，2樓的空間可提供家具諮詢服務，透過現場或線上預約，就能有服務人員免費提供家具規劃，萬件商品都能透過網路下單直送到家。

▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

此外IKEA的「鎮店之寶」霜淇淋怎麼可以不吃呢？開幕期間還特別推出只有嘉義限定店吃得到的「莓果派對霜淇淋」，香草口味作為基底，撒上巧克力莓果麥片，還有覆盆子夾心餅，酸甜滋味好適合嘉義的天氣啊。

▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

IKEA表示，9／8至9／15開幕期間，只要消費不限金額，就可獲得之前討論超熱門的鯊魚口罩，限量1200個送完為止；消費滿660元可獲限量帆布包跟造型徽章，當然IKEA網紅鯊鯊也會在限定店開賣，嘉義在地消費者可以輕鬆把「它」載回家啦！

▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

▲IKEA嘉義消費不限金額送限量鯊鯊口罩。

▲IKEA嘉義貨櫃屋快閃店。（圖／IKEA提供）

▲消費滿660元送限量帆布包跟徽章。

▲IKEA,鯊鯊,鯊魚,鯊魚布偶。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA旗下網紅鯊鯊也將在嘉義店開賣。（圖／翻攝IKEA官網）

關鍵字：

IKEA, 嘉義, 行動商店, 貨櫃, Hej行動商店, 快閃

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