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「迪士尼公主茶」貝兒、睡美人也加入　茉莉公主玻璃杯絕美必收

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編輯／Emily　圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、felissimo.co.jp

日本迪士尼商店先前與日本茶飲品牌LUPICIA合作，推出一系列「迪士尼公主茶飲」，高顏值包裝和甜美口味大受好評，所以繼之前的《白雪公主》、《小美人魚》、《仙履奇緣》三款之後，又新推出了《睡美人》、《魔髮奇緣》、《美女與野獸》、《阿拉丁》四款，還有造型精緻的「茉莉公主茶杯組」，讓你蒐集更多位公主。

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

「迪士尼公主茶飲」第二彈加入了四位新公主，第一款是《睡美人》奧蘿拉公主，茶罐是優雅的粉紅色，上面有奧蘿拉陷入沉睡的模樣，茶以紅茶為基底，加入蜜桃和香草增添風味，很適合搭配牛奶做成奶茶。

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

第二款是《美女與野獸》的貝兒，茶罐以經典黃色禮服為靈感，選用柔和的淺黃色，紅茶裡面融入玫瑰花瓣和酸甜覆盆子，能品嚐到花香與果香。

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

上一次出過茶具組的《魔髮奇緣》，這次也推出茶罐款，顏色是貴氣的粉紫，紅茶中帶有葡萄、黑醋栗的香氣，酸酸滋味符合樂佩公主明亮活潑的形象。

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

除了三款茶罐，還有一款是「阿拉丁茉莉公主組合」，裡面有茶葉和一組精緻茶具，茶是茉莉花與石榴風味，如同茉莉公主端莊美的性格。茶具包含透明玻璃茶杯、小盤子以及一隻金湯匙，杯盤圖案結合《阿拉丁》故事元素，以茉莉公主、神燈等交織出絕美花紋，金色調加薄荷綠點綴好清新，金湯匙上也有花朵、神燈的刻紋。

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

喝茶時裡面加點糖味道更好，日本雜貨品牌Felissimo就有一款「漂浮星星糖」，添加到紅茶、咖啡等飲料中會慢慢融化，只留下中間的心漂浮在表面，也可以拿來添加在冰淇淋或優格上面。這系列有兩款造型，一款外盒是粉嫩的冰淇淋汽水圖案，裡面的糖是粉、藍、黃…繽紛色系，另一款是飛碟和乳牛圖案，裡面的糖是黑、白兩色。

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主茶飲。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 公主, , 睡美人, 美女與野獸, 魔髮奇緣, 阿拉丁

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