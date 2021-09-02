沛納海白面潛水錶首曝光　42mm錶徑好上手

▲沛納海Submersible Bianco專業潛水精鋼腕錶42mm，274,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）潛水錶赫赫有名，近日再添生力軍，推出首款白色面盤的42mm Submersible Bianco專業潛水精鋼腕錶，點綴立體白色的棒狀及圓形時標，雋朗耐看，為顧及暗夜或水下讀時的清晰度，時標與採黑色邊框設計的時分針前端，均塗覆Super-LumiNova®夜光塗料，12點鐘方向旋轉錶圈刻度標及分針使用藍色夜光，其他顯示則為綠色夜光。

▲沛納海推出首款白面42mm Submersible專業潛水錶。



白色面盤的沛納海42mm Submersible Bianco專業潛水精鋼腕錶，由於尺寸容易上手，且可使用工具將錶帶更換不同顏色款式，讓錶款不限於運動休閒時光佩戴，而是一款日常也好搭配的潛水錶。

▲歐米茄海馬Planet Ocean 600米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕錶，212,000元。（圖／歐米茄提供）

歐米茄（OMEGA）招牌潛水錶Planet Ocean系列，也有白色面盤款式，為錶徑43.50毫米不鏽鋼錶款的白色陶瓷面盤款，點綴橘色數字，並搭配橘色陶瓷單向旋轉錶圈設有覆以液態陶瓷及Super-LumiNova超螢光塗層的潛水刻度，相當搶眼；內部裝載歐米茄8900大師天文台認證機芯，錶帶也符合潛水員需求，具專利可延長摺疊扣設計。

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