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少時合體比美！潤娥公主裙最耀眼、徐玄被劉在錫讚是「霸氣CEO」

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▲少女時代合體節目造型。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代合體登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

記者王則絲／台北報導

甫才慶祝成團14週年的女團少女時代，近日更暌違四年在螢幕上合體，登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》，太妍、俞利、Tiffany、徐玄、秀英、潤娥、Sunny、孝淵8人一字排開，難得的場面令粉絲們感動泛淚，團員們很有默契的以黑、白色系為主，讓潤娥的浪漫花卉洋裝顯眼奪目，俐落黑西裝造型的徐玄，則是被劉在錫讚是「霸氣CEO」。

▲少女時代合體節目造型。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代合體節目造型。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代合體登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

少女時代雖沒有解散，但是部分成員沒有續約，也鮮少再合體行動，這次8人合體鏡頭前大約是睽違了四年之久的時間，許多粉絲們都死守節目放送，不放過少時難得的同框畫面。

▲少女時代合體節目造型。（圖／翻攝自IG）

▲徐玄帥氣西裝造型，被劉在錫說是CEO。（圖／翻攝自IG@seojuhyun_s）

成員們私下感清非常要好，但是上節目當然還是要好好打扮，一起拼美，誰也不能輸誰，巧合的是，這天大部分的團員都以黑、白色系為主，像是太妍就選穿個性感PRADA黑色裙裝，俞利則是穿著Thom Browne灰白格紋外套，Tiffany整身DIOR服裝，雕花蕾絲特別復古典雅，而徐玄的全黑Valentino西裝造型，線條俐落帥氣，更被主持人劉在錫說是「霸氣CEO」。

▲少女時代合體節目造型。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥的浪漫公主風裙裝成功脫穎而出。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

同樣的，Sunny和孝淵也以黑白搭配的裙裝造型亮相，而顯得特別突出的就是潤娥了，她身穿MIU MIU的花朵印花洋裝，蕾絲領片與宮廷風袖子都帶出浪漫氣質，宛如仙女；秀英的設計感駝色上衣也很顯眼，搭配落地白寬褲，讓她高挑的身形更趨完美。

▲少女時代合體節目造型。（圖／翻攝自IG）

▲（左）Tiffany造型、（右）秀英造型。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

太妍, 俞利, Tiffany, 徐玄, 秀英, 潤娥, Sunny, 孝淵, 少女時代, 少時, 合體

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