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神仙組合肖戰與劉詩詩聯手！TOD’S全新肩背包、樂福鞋太燒

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▲▼TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲肖戰（右）與劉詩詩身兼TOD’S品牌代言人。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

肖戰與劉詩詩身兼TOD’S品牌代言人，兩人最新演繹的秋冬形象廣告曝光，肖戰以黑色套裝與樂福鞋展現多樣化帥度，劉詩詩則一口氣曬出多顆百變包款，以全新APB 肩背包、小巧Kate斜背包輪番帶貨，讓粉絲看了好想入手同款。

▲▼TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲肖戰以黑色套裝腳踩T Timeless 樂福鞋。（圖／品牌提供）

肖戰演出熱劇《陳情令》後爆紅成為新一代男神，TOD’S在今年5月宣佈他升格為品牌代言人，如今釋出最新秋冬形象廣告，畫面中肖戰換上頗具紳士氣息的黑色套裝，腳踩T Timeless 樂福鞋，配以金屬 Timeless 飾釦，鞋面飾有手工車縫線，與他的過人帥度相得益彰。並演繹了品牌經典的T Lion標誌外套，立刻切換到義式風格，讓粉絲難以招架。

▲▼TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩演繹全新 APB 肩背包（圖一）。（圖／品牌提供）

劉詩詩則是延續品牌的復古優雅氣息，身穿全黑亮面高領羽絨服，同時背上全新的 APB肩背包，包款以細膩皮革製成，外露縫線貼合橙色延邊設計相當搶眼。品牌肩背包款式多元，經典的T Timeless 斜背包，T字Logo加持之上十分俐落；而變奏特金屬鎖鍊飾釦的Kate 斜背包，運用層疊視覺，在劉詩詩肩上更為幹練。

品牌的重點豆豆鞋也在本季進化，搭上厚底風潮，豆豆樂福鞋以純牛皮製成，整體設計將常規學院派 Moccasin 造型改良，豆豆元素與厚底鞋根碰撞，勢必擄獲時尚迷。

▲▼TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲▼TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲豆豆樂福鞋、T Timeless金屬飾釦鍊包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

TOD’S, 肖戰, 劉詩詩

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