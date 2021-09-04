「鬼滅沐浴組」禰豆子髮帶充滿少女心　「全集中刮鬍刀」粉絲搶收集

編輯／Emily 圖／翻攝自p-bandai.jp、schick.jp

《鬼滅之刃》周邊產品眾多，不斷跨足新領域，這次日本Bandai公司就推出了一系列可愛的「鬼滅之刃沐浴組」，裡面有印了炭治郎、禰豆子等角色服裝花紋的蝴蝶結髮帶，一瓶專屬香氣的沐浴露，以及「鎹鴉」造型沐浴海綿，善逸款的海綿還是超Q的「啾太郎」，有它們陪著一起洗澡，實在是太療癒啦！

「鬼滅之刃沐浴組」以角色為靈感設計，裡面有髮帶、沐浴露和沐浴海綿，適合洗臉時戴的蝴蝶結毛巾髮帶，選用角色代表色搭配衣服花紋，沐浴露瓶身有唯美插畫，並配合角色特性調製專屬味道，沐浴海綿則做成負責幫鬼殺隊傳遞訊息的「鎹鴉」造型，一共推出四種款式。「炭治郎款」以綠色系為主，髮帶印有他羽織上的格子花紋，沐浴露是冬青味道。「禰豆子款」整組都是嫩嫩的粉紅色，沐浴露味道是充滿少女感的牡丹香氣。

「我妻善逸款」整組是明亮的黃色，髮帶有善逸羽織上的三角形圖案，沐浴露香氣是睡蓮，善逸的「鎹鴉」跟別人不一樣，是隻叫「啾太郎」的麻雀，所以沐浴海綿也做成「啾太郎」造型。最後一個是「富岡義勇款」，整組是藍色系，髮帶有菱形格紋，沐浴露是菖蒲味道。

另外，日本刮鬍刀品牌Schick也與《鬼滅之刃》聯名，推出刮鬍刀系列，讓你展開「全集中，刮鬍！」，一共推出四種款式，刮鬍刀上有角色的代表色、羽織花紋和象徵圖案。「炭治郎款」以黑底加入綠色點綴，還有招牌格子紋。「煉獄杏壽郎款」是鮮豔的橘紅色系，跟炎柱一樣充滿火焰元素。「我妻善逸款」以銀色搭配亮黃，並加入具代表性的閃電圖案。「嘴平伊之助」款整支是藍色系，還有招牌的豬鼻。

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