坦克錶勾起林柏宏當兵回憶　擺俏皮臉想戴對錶了

▲林柏宏佩戴卡地亞Tank Américaine腕錶大型款，185,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）全新Tank Must腕錶與單次發行的Tank Louis Cartier近日正式登台亮相，男星林柏宏受邀演繹大型款Tank Louis Cartier腕錶與Tank Américaine腕錶，由於經典坦克錶靈感源自俯瞰坦克車，垂直錶耳猶如履帶，錶殼則形似坦克車身，讓他想起了當兵的日子，透露當時腕錶對他而言是「每天數退伍日子」的工具。

▲林柏宏俏皮眨眼秀卡地亞Tank Louis Cartier腕錶大型款，397,000元。

而現在名錶對林柏宏而言不只是單純的工具，更投入了情感層面，他戴上卡地亞Tank坦克錶，不斷擺出俏皮瞇眼、凝望微笑的調皮表情，已被坦克錶簡潔的輪廓深深吸引，他甚至想以對錶形式，與心愛的人一起記錄彼此的分秒甜蜜時光。

▲卡地亞採單次發行的Tank Louis Cartier腕錶大型款，共有紅、藍兩款各405,000元。

林柏宏近來在演藝圈站穩根基，也深受時尚圈青睞，常在IG分享穿Dior新裝照，尤其他與陳庭妮與林柏宏合作戲劇《火神的眼淚》備受好評，在微解封後雙雙受PRADA邀請示範秋冬新裝，兩人在新電影《青春弒戀》再度合作，人氣很旺。

▲陳庭妮、林柏宏日前出席PRADA秋冬發表會。（圖／Prada提供）

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