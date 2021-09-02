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嘉義直擊！IKEA全球首間貨櫃屋　5大特色一次看

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▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA在嘉義開設全球首間貨櫃快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著疫情影響與世界變動，消費型態一直在改變，IKEA今年做了許多銷售嘗試都超有話題，最新的熱門討論莫非全球首間「貨櫃屋門市」莫屬，從4月招募工作人員就引發討論到現在，貨櫃屋的銷售方式比起之前嘗試的「百元商店」更加靈活，且在有限空間裡，也能展現IKEA自家「收納功力」，5個特色亮點全在這！

▲IKEA嘉義。（圖／記者蔡惠如攝）

行動商店再進化
IKEA嘉義貨櫃屋正式名稱為「Hej行動商店」，充分展現了方便移動的特色，比起之前在台北跟台中開設的百元商店，其空間更小也更有挑戰性，最重要的是可以輕鬆走入全台各區域，只要有百坪空間，都有可能在你家旁邊出現一間IKEA，由7座貨櫃組合而成，大家看出來了嗎？其排列方式以Allem Key六角板手為靈感，象徵家具「可組裝」的精神。

▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲多元的排列組合方式，讓IKEA快閃店能有多種面貌。

25坪空間變出近百項商品貨架
本次貨櫃屋的重點也包括「收納」元素，不妨可以參考IKEA如何在25坪的有限空間中，規劃放置百項商品，包括善用窄型組合櫃，開放式的設計，以及與層板的互相組合，讓窄身的貨櫃屋，也能擁有流暢的動線與豐富的置物空間。

▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲採用窄型、開放式貨架，營造出寬闊的空間感，搭配居家收納的單品，小空間也能有豐富置物功能 。

絕對要試的限量霜淇淋
以香草霜淇淋為基底，搭配酥脆清爽口感的巧克力莓果麥片，這款僅在嘉義貨櫃屋推出的「莓果派對霜淇淋」一定要試一下，售價20元的親民價格，就能一擋嘉義的熱情陽光，就算打卡也是很威風，最後用覆盆子夾心餅收尾，濃郁飽足。

▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義。（圖／記者蔡惠如攝）

▲只有IKEA嘉義吃得到一定要來試的啊。

大型家具也可買
雖然整體空間只有25坪，但在二樓設置的家具諮詢服務，只要透過現場或線上預約，就能有專業服務人員免費提供家具規劃的建議，讓消費者可以直接下單採購，萬件商品都能買且直送到家，開幕期間還有免200元的揀物費優惠，有需求不妨趁機下單。

▲IKEA嘉義。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2樓可提供大型家具規劃服務。

網紅鯊鯊駕到輕鬆買
IKEA透露當嘉義快閃店的消息傳開後，就接到許多民眾詢問「會不會賣鯊鯊布偶」，果然鯊鯊布偶就來了！免除攜帶的不方便，而且還推出兩隻999元的限時特價，準備讓網紅鯊鯊攻佔嘉義人的沙發跟床頭啦！

▲IKEA嘉義,貨櫃,快閃店 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲網紅鯊鯊駕到啦！馬上給讚！

關鍵字：

IKEA, 嘉義, 行動商店, 貨櫃, Hej行動商店, 快閃

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