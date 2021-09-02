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報復性染燙超傷髮！髮型師籲：做好護髮基本功，造型才持久

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▲▼護髮盤點。（圖／品牌提供）

▲持續護髮是每日的基本功。（圖／品牌提供、翻攝自IG/christopherobinparis）

記者曾怡嘉／綜合報導

消費者調查發現，儘管疫情期間居家時間變長，大多數人卻因為不用出門，頭髮保養只靠洗髮精帶過，略過了重要的潤髮護髮步驟，讓頭髮變得又乾又毛燥。髮型師建議，不管在迎接新髮色換造型前或後，都應該要持續護髮，維持髮質健康，才能讓髮色飽滿造型更持久。

防疫在家悶壞了，不少人疫情緩解後，第一件事就是到沙龍進行染燙，希望光鮮亮麗地展開新生活。髮型設計師特別提醒，當頭髮在最脆弱的時候進行報復性染燙，不僅髮色造型不會持久，連髮質都會嚴重受損，這時更該回歸護髮基本功，才能幫染燙後的造型加分。

▲▼護髮盤點。（圖／品牌提供）

據了解許多人都希望把握減少吹風造型的 WFH 時期，讓秀髮喘口氣並進行深度修護，但其實解封之後的炎炎夏日，頭髮將面臨長時間日曬、每天吹風造型、化學染燙等密集傷害，此刻才是真正需要照顧髮質的關鍵時刻。

▲▼護髮盤點。（圖／品牌提供）

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來自植物分子科技的高濃縮修護配方，能深入鞏固髮絲最核心的皮質層，維持秀髮最佳強韌度及染髮持色力，並透過複合性植物滋潤配方讓髮絲滑順不毛燥。

▲▼護髮盤點。（圖／品牌提供）

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蘊含頂級植物美容油，山茶花油和辣木油奇蹟滋養髮絲、柔軟髮質，更添加幫助強化髮絲結構的棉花蛋白，使髮絲更加健康強健，更容易整理，吹整後綻放頂級光感。

關鍵字：

報復性染燙, 護髮

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