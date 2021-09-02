IKEA嘉義貨櫃屋9／8開幕！　5款超熱門「百元有找」必買商品全推薦

▲IKEA嘉義快閃店9／8要開幕啦，快來看熱賣好貨 。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／嘉義報導

IKEA在嘉義的全球首間貨櫃屋，將在9／8正式對外見客啦！從今年4月對外招募工作人員時，就引發不少討論，7座新式的貨櫃店型設計，也讓許多人好奇裡面到底賣什麼藥？座落在百坪廣場內，貨櫃屋空間總共約25坪，有近百樣居家選品可以挑，IKEA內部透露5款超實用的熱門商品，既然跑一趟當然就要全部帶回家！

BÄSTIS毛絮黏把

快閃店出現年度銷售之王怎麼可以錯過？定價僅19元的BÄSTIS毛絮黏把，不但滾輪好推，斜切設計的貼紙很好撕之外，還有販售補充包讓你不用每次一支支買，即將邁入秋冬季節衣服的毛會越來越多，居家常備快去買起來。

FÄRGRIK馬克杯

想當初百元商店剛開幕時，FÄRGRIK馬克杯就是擺在一進門的焦點商品，顏色飽滿的馬克杯擁有簡單線條，經典不膩，19元的價格也超親民，當然不用說也是熱賣商品之一。

DOFTA香氛裝飾品

家裡就是心靈應該放鬆的區域，當然「療癒」的因素也很重要，DOFTA香氛裝飾品其實是各店都熱賣的經典品項！不但有多款口味與氣味可選擇，價格也僅29元，放在牌子或杯子上就是美麗的裝飾品，一舉兩得買回家真的很可以。

BEVARA袋子封口夾

這款口碑與回購率極佳的BEVARA袋子封口夾，是許多人家中的必備商品，尤其最近許多人在家自煮，保存食材、乾糧等只要一夾超方便，不怕蟲蟲入侵之外，還能防濕氣進入，兩種尺寸整袋才49元，是CP值超高的單品。

BROGRUND浴室用品3件組

一次能解決3種浴室用品的3件組，簡單耐看的設計不但適合各種浴室風格，本身看起來也超有型，自然也是默默的熱賣款，售價129元，嘉義快閃店特價99元，要入手當然趁現在。