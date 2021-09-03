fb ig video ETtoday search mobile

【有獎】Kipling X ANNA SUI絕美「蝴蝶包」大方送！浪漫新印花搶先看

>

記者王則絲／台北報導

比利時包袋品牌Kipling今年秋冬與時尚品牌ANNA SUI推出聯名系列，將ANNA SUI浪漫搖滾的DNA注入Kipling廣受女孩們喜愛的包袋中，總共帶來三款獨具辨識度的全新印花，包括經典的紫黑紅色系花紋、低調的黑色立體壓紋以及神秘感藍紫色的蝴蝶印花，本次《ET FASHION》為讀者謀福利，只要參加抽獎即有機會獲得開箱影片中的夢幻禮盒！記得要看到文末詳閱抽獎辦法喔。

▲Kipling X ANNA SUI聯名。（圖／品牌提供）

▲「Kipling X ANNA SUI」推出聯名印花系列。（圖／品牌提供）

「Kipling X ANNA SUI」聯名系列於今年2月秋冬紐約時裝周時率先曝光，現在終於正式登場，此系列以搶眼印花設計貫穿，運用叛逆、搖滾風的展現女性溫柔堅毅的魅力，三款印花分別為「浪漫向日葵圖騰」、「搖滾冬青羽蝶印花」、「華麗黑蝴蝶壓紋」。

「浪漫向日葵圖騰」以浪漫紫紅黃三色組合而成，上頭的花朵充滿少女心，推出手提包與行李箱款式；「搖滾冬青羽蝶印花」象徵「祝福、可貴的生命」，以沉穩深藍色系為主，系列包款特別有神秘感，帶來時髦的腋下肩背包款式、實用後背包⋯⋯絢爛卻不浮誇。

▲Kipling X ANNA SUI聯名。（圖／品牌提供）

▲Harvest FlowerP浪漫向日葵圖騰行李箱、手提包。（圖／品牌提供）

▲Kipling X ANNA SUI聯名。（圖／品牌提供）

▲HOLLYHOC BLACK搖滾冬青羽蝶印花後背包、肩背包。（圖／品牌提供）

「華麗黑蝴蝶壓紋」採用素面、立體壓紋的方式呈現，包面上蝴蝶蘊藏於黑色之中，帶出低調奢華感，主打包款肩背包外形小巧有型，還能感受到一絲搖滾韻味。

▲Kipling X ANNA SUI聯名。（圖／品牌提供）

▲BUTTERFLY QLT華麗黑蝴蝶壓紋包款。（圖／品牌提供）

而《ET FASHION》與Kipling這次要來送給讀者的就是開箱影片中的「夢幻禮盒」！薰衣草紫色的禮盒印上大大的聯名LOGO，內容物則包含了一款聯名Art Pouch Mini小包，精美又具份量感的蝴蝶吊飾為亮點之一，另外還附有5ml的ANNA SUI許願精靈淡香水，瓶蓋上製作出精靈的模樣，可愛爆棚，歡迎讀者們至以下IG貼文抽獎。

▲Kipling X ANNA SUI聯名。（圖／記者王則絲攝）

▲抽獎「Kipling X ANNA SUI」夢幻禮盒，內含聯名款Art Pouch Mini小包一個，以及5ml ANNA SUI許願精靈淡香水。（圖／記者王則絲攝）

《抽獎》

本次Kipling特別與《ET FASHION》合作，決定將送給讀者們超讚好禮，只要前往IG貼文參加抽獎，就有機會獲得Kipling X ANNA SUI夢幻禮盒！（內含聯名款Art Pouch Mini小包一個，以及5ml ANNA SUI許願精靈淡香水）


關鍵字：

抽獎, 有獎, Kipling, ANNA SUI, 聯名, 印花, 蝴蝶, 禮盒, IG抽獎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

「3星座女」讓男人又愛又怕！天蠍愛查勤、冠軍說翻臉就翻臉 Jennie災難「酪梨裝」＋橘墨鏡潮爆！歐陽娜娜戴「同牌」眼鏡有夠燒 IKEA全球首間嘉義貨櫃屋大公開！　開賣百項熱銷商品，還有「派對霜淇淋」 美妝最夯話題！Gucci首款氣墊粉餅開賣，最美獅子圖騰引爆搶購 陳庭妮穿LOEWE「毛料洋裝」也能露　林柏宏靠褲子檢測腿部肌肉 歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲 「櫃姐走上紅毯」C羅女友爆乳裝發威！　S曲線打趴女星網膜拜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面