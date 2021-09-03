【有獎】Kipling X ANNA SUI絕美「蝴蝶包」大方送！浪漫新印花搶先看

記者王則絲／台北報導

比利時包袋品牌Kipling今年秋冬與時尚品牌ANNA SUI推出聯名系列，將ANNA SUI浪漫搖滾的DNA注入Kipling廣受女孩們喜愛的包袋中，總共帶來三款獨具辨識度的全新印花，包括經典的紫黑紅色系花紋、低調的黑色立體壓紋以及神秘感藍紫色的蝴蝶印花，本次《ET FASHION》為讀者謀福利，只要參加抽獎即有機會獲得開箱影片中的夢幻禮盒！記得要看到文末詳閱抽獎辦法喔。

▲「Kipling X ANNA SUI」推出聯名印花系列。（圖／品牌提供）



「Kipling X ANNA SUI」聯名系列於今年2月秋冬紐約時裝周時率先曝光，現在終於正式登場，此系列以搶眼印花設計貫穿，運用叛逆、搖滾風的展現女性溫柔堅毅的魅力，三款印花分別為「浪漫向日葵圖騰」、「搖滾冬青羽蝶印花」、「華麗黑蝴蝶壓紋」。

「浪漫向日葵圖騰」以浪漫紫紅黃三色組合而成，上頭的花朵充滿少女心，推出手提包與行李箱款式；「搖滾冬青羽蝶印花」象徵「祝福、可貴的生命」，以沉穩深藍色系為主，系列包款特別有神秘感，帶來時髦的腋下肩背包款式、實用後背包⋯⋯絢爛卻不浮誇。

▲Harvest FlowerP浪漫向日葵圖騰行李箱、手提包。（圖／品牌提供）



▲HOLLYHOC BLACK搖滾冬青羽蝶印花後背包、肩背包。（圖／品牌提供）



「華麗黑蝴蝶壓紋」採用素面、立體壓紋的方式呈現，包面上蝴蝶蘊藏於黑色之中，帶出低調奢華感，主打包款肩背包外形小巧有型，還能感受到一絲搖滾韻味。

▲BUTTERFLY QLT華麗黑蝴蝶壓紋包款。（圖／品牌提供）



而《ET FASHION》與Kipling這次要來送給讀者的就是開箱影片中的「夢幻禮盒」！薰衣草紫色的禮盒印上大大的聯名LOGO，內容物則包含了一款聯名Art Pouch Mini小包，精美又具份量感的蝴蝶吊飾為亮點之一，另外還附有5ml的ANNA SUI許願精靈淡香水，瓶蓋上製作出精靈的模樣，可愛爆棚，歡迎讀者們至以下IG貼文抽獎。

▲抽獎「Kipling X ANNA SUI」夢幻禮盒，內含聯名款Art Pouch Mini小包一個，以及5ml ANNA SUI許願精靈淡香水。（圖／記者王則絲攝）



《抽獎》

本次Kipling特別與《ET FASHION》合作，決定將送給讀者們超讚好禮，只要前往IG貼文參加抽獎，就有機會獲得Kipling X ANNA SUI夢幻禮盒！（內含聯名款Art Pouch Mini小包一個，以及5ml ANNA SUI許願精靈淡香水）



