15款「頰彩盤」配色好看！三顆一組的小花腮紅買了不後悔

文／美人圈

在彩妝裡面的夢幻逸品之一就是頰彩盤了，腮紅打亮修容一盤搞定，甚至也可以拿來當眼影。今天小編要推薦15款實用度高配色又好看的頰彩盤，開架、專櫃品牌都有，來看看哪一款最深得你心吧！

腮紅打亮頰彩盤推薦1：NARS 熱浪高潮六色頰彩盤

說到頰彩盤，就不能不提到NARS！NARS這次的「熱浪高潮六色頰彩盤」以陽光灑落於盛夏沙灘上的渲染為靈感，營造出肌膚被陽光親吻的感覺，NARS頰彩盤的粉質超級細膩，雖然是帶有珠光的腮紅，實際上臉卻是低調的紅潤光澤感，重點是完全零廢色，單擦疊色都絕美！

▲NARS 熱浪高潮六色頰彩盤。（圖／NARS）

腮紅打亮頰彩盤推薦2：Bobbi Brown 訂製小臉顏彩盤 粉紅鑽光雙色盤

Bobbi Brown也推出頰彩盤了！共推出兩款拿鐵特調色系，輕鬆打造立體輪廓，另外粉紅鑽光雙色盤是七夕情人節的限定包裝商品，腮紅+打亮2 in 1，包含熱門五花肉打亮，一抹閃耀出剔透光澤，新手入門選Bobbi Brown準沒錯。

▲Bobbi Brown 訂製小臉顏彩盤 粉紅鑽光雙色盤。（圖／Bobbi Brown）

腮紅打亮頰彩盤推薦3：PONY EFFECT LA潮光多功能眼頰盤

充滿異國風情的LA潮光多功能眼頰盤，有眼影、頰彩、打亮、修容四種功用，粉質細膩不用怕失手，新手老手都很適合，暖橘色調超有夏日陽光感，兩種色號給你不同的妝感呈現，連小凱老師也曾大力推薦呢！

▲PONY EFFECT LA潮光多功能眼頰盤。（圖／PONY EFFECT）

腮紅打亮頰彩盤推薦4：I'M MEME 茶系腮紅盤

配色超級美的I'M MEME 茶系腮紅盤，也是必須收藏的頰彩盤之一啊！選用暖茶色系，暈染出臉頰上的天生血色感，不只可以做腮紅也可做眼影，另外韓國I'M MEME也推出同系列的三色修容盤，咖啡色調以及包裝超級美，好期待趕快在台灣上市啊！

▲I'M MEME 茶系腮紅盤。（圖／I'M MEME）

腮紅打亮頰彩盤推薦5：Benifit 如夢4幻頰彩盤

Benifit又推出全新頰彩盤啦！夢幻的四格頰彩盤除了有Benifit自家的熱賣色，這次也添加了新的彩盤限定色，經典與新款都可以一次擁有。Benifit的頰彩盤小編真的小編非常推薦，除了好暈染不結塊，打亮色上臉也相當美，價格也相當親民！

▲Benifit 如夢4幻頰彩盤。（圖／Benifit）

腮紅打亮頰彩盤推薦6：SUQQU 晶采淨妍6色頰彩盤

色彩大師SUQQU每次的調色都讓日系彩妝控們受不了，比起單顆腮紅，晶采淨妍6色頰彩盤整體而言更加超值，六個顏色只要3000元，而且配色都非常獨特，想要跟日本女星一樣的元氣腮紅妝容，那一定得入手這盤啦！

▲SUQQU 晶采淨妍6色頰彩盤。（圖／SUQQU）

腮紅打亮頰彩盤推薦7：CLIO 專業六色腮紅盤

平價的選擇來了~CLIO 專業六色腮紅盤，每一格都是溫柔韓國小姐姐的腮紅顏色，有四個霧面腮紅兩個打亮，其中一個大亮片色真的超級閃啊！另外也有六色修容盤可以選擇，各種修容風格只要這12色就能通通搞定啦！

▲CLIO 專業六色腮紅盤。（圖／CLIO）

腮紅打亮頰彩盤推薦8：倩碧閃閃花漾腮紅盤

大家一定都有聽過小花腮紅吧，三顆一組的小花腮紅盤不但超優惠也非常值得收藏，小花腮紅的粉質一向很細緻，腮紅可以完全的服貼在肌膚上，從裸色感腮紅到可愛的血色腮紅都有，裡面也包含熱門色號，買了絕不會後悔！

▲倩碧閃閃花漾腮紅盤。（圖／倩碧）

腮紅打亮頰彩盤推薦9：Jouer Blush Bouquet

包裝粉嫩、少女感滿滿的Jouer Blush Bouquet，也是彩妝控絕不陌生的品牌。這款修容盤共推出6個色號，有少女粉嫩感的玫瑰腮紅、雪白肌適合的冷紫色腮紅，兩種同調不同色的腮紅，無論是單獨使用或者疊加暈染都可以。

▲Jouer Blush Bouquet 。（圖／Jouer）

腮紅打亮頰彩盤推薦10：A.M fairyland 不關燈 立體小顏修飾盤

彩妝老師Alice的個人彩妝品牌A.M fairyland，最受歡迎的產品之一就是這款「不關燈 立體小顏修飾盤」，六個顏色都有其作用，幫你輕鬆做出臉部立體度，這盤的優點就是強調「百分百適合亞洲女生」，許多彩妝師也都相當愛用。

▲A.M fairyland 不關燈 立體小顏修飾盤。（圖／A.M fairyland）

腮紅打亮頰彩盤推薦11：Hourglass LIGHTING EDIT – SCULPTURE

高級精緻質感的Hourglass腮紅打亮盤，是在歐美彩妝圈相當熱門的商品，金色的包裝超吸睛，六色的彩盤將所有經典產品都匯集一起，一格是定妝蜜粉、還有打亮、修容跟三款腮紅，雖然價錢有點高，但整體質感很好、粉質也細膩優秀，喜愛歐美系妝容的女孩可以入手。

▲Hourglass LIGHTING EDIT – SCULPTURE。（圖／Hourglass）

腮紅打亮頰彩盤推薦12：3CE 六色頰彩盤

只要跟色彩有關的彩妝品推薦，一定少不了3CE！這款「六色頰彩盤」六格都是霧面的頰彩，氛圍感滿滿的莫蘭迪色系，一擦上去真的變身溫柔小姊姊，更貼心搭配了能跟腮紅做搭配的修容，讓妝容更加自然清新，喜歡溫柔色系與霧面腮紅的話千萬不要錯過這盤了。

▲3CE 六色頰彩盤。（圖／3CE）

腮紅打亮頰彩盤推薦13：Charlotte Tilbury INSTANT LOOK IN A PALETTE

Charlotte Tilbury的全臉彩盤新的愛心包裝太可愛啦~Charlotte Tilbury在每一格都有印上他的使用方式，三個眼影色外加三款修容打亮及一個腮紅，整體都是走溫柔玫瑰色系的色調，打造自然好氣色，有兩款色號不同深淺可以選擇，亞洲女孩推薦PRETTY BLUSHED BEAUTY。

▲Charlotte Tilbury INSTANT LOOK IN A PALETTE。（圖／Charlotte Tilbury）

腮紅打亮頰彩盤推薦14：MILANI 全臉彩妝盤

質感優秀的開架彩妝品牌MILANI，在頰彩方面也是非常厲害，全臉彩妝盤一盤幫你打造立體妝容，有三個高顯色度的眼影、霧面腮紅、珠光腮紅、打亮修容，共推出兩款色號，其中#110 Light to Medium較適合亞洲女生。

▲MILANI 全臉彩妝盤。（圖／MILANI）

腮紅打亮頰彩盤推薦15：Natasha Denona Cheek Palette

國外彩妝師品牌Natasha Denona也是彩妝控的心頭好！這款「四格頰彩盤」內含修容古銅盤、腮紅盤、打亮盤，每一格的質地及功能都不太一樣，可以玩出不同的妝容變化，腮紅非常細膩，打亮絕對會讓你閃到宇宙去，歐美彩妝控們一定要收這盤！

▲Natasha Denona Cheek Palette。（圖／Natasha Denona）

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