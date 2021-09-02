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瘦不下來有解！網揭上班族「有效減肥4招」，原來專心吃飯也能瘦

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▲▼網揭上班族「有效減肥4招」。（圖／Unsplash）

▲原來控制吃飯速度也能幫助瘦身。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

不少上班族嚷嚷著要瘦身，但總是瘦不下來，除了長時間辦公室久坐，加上下午大夥一起訂飲料和下午茶，離理想體重越來越遠，《ET FASHION》整理出辦公室減重4大技巧，微調生活習慣就能甩掉肚子一圈肉。

▲▼網揭上班族「有效減肥4招」。（圖／Unsplash）

#早餐一定吃營養

早餐是一天最重要的一餐，不少人為了趕上班，隨便吃，甚至是不吃等中餐，要知道口腹時間拉長，反而會吃下更多零食，增加熱量也增加食量。正確做法應是挑對營養早餐，增加飽足感，像是無糖優格、燕麥、雞蛋都是好選項，留意蛋白質、脂肪和碳水化合物的攝取量，可以吃飽又不怕胖。

▲▼網揭上班族「有效減肥4招」。（圖／Unsplash）

#多喝水、不喝飲料

有時候肚子餓是因為水分攝取不足，長時間在冷氣房中，身體容易脫水，疲勞感也會大增，除了一天喝足2000cc水量滿足生理需求外，充足水分也能促進體內新陳代謝和排毒，當身體缺水，連燃燒脂肪速度也會相對變慢。要記得有糖飲料不能替代水分，攝取過多糖分有害無益。

▲▼網揭上班族「有效減肥4招」。（圖／Unsplash）

#辦公室運動隨時做

長時間久坐不運動，大腿、屁股、小腹鬆垮，完全慘不忍睹，不妨善用辦公時間做運動，幫助伸展僵硬的肌肉，像是
椅子只坐前1/3，收腹挺胸做核心，或是自備輕量啞鈴鍛鍊手部線條，只要利用幾分鐘每天不間斷持續下去，身型會改變得很明顯。

#放慢吃飯速度、專心吃飯

很多上班族吃飯都是邊辦公邊吃飯，不自覺會加速吃飯速度，咀嚼不夠就直接吞下去，這時候大腦會來不及接受「已經飽了」的訊息，容易導致飲食過量，攝取過多熱量，導致發胖。除了放慢飲食外，建議吃飯就專心吃飯，不用一心二用，有時常不知不覺吃太多，連自己都沒發覺。

關鍵字：

辦公室, 久坐, 減肥

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