受不了男友髮型？逗號瀏海、丹迪頭5款超夯　剪完秒變韓系歐巴

文／美人圈

受不了另一半千篇一律的無聊髮型了嗎？今天小編幫大家整理出「2021男生流行髮型」圖鑑，逗號瀏海、丹迪頭一剪化身韓劇男神，削邊頭更是歐美型男必備款。想替另一半改變造型的妳，現在就趕緊預約髮型師吧！

2021男生流行髮型推薦TOP1：逗號瀏海頭

逗號瀏海頭顧名思義，就是指將瀏海往額頭中央捲成逗號「，」形狀的髮型，韓國將此髮型視為一種潮流，甚至風靡全世界，逗號瀏海的重點是藉由讓頭頂顯得有份量、或者是調整瀏海的角度，表現出立體感，簡單的弧度就能髮型更有亮點！

2021男生流行髮型推薦TOP2：丹迪頭

丹迪頭給人暖男的氣質，也是眾多韓劇男二的御用髮型！髮型的關鍵是兩側漸層以及上方頭髮厚度的變化，而且上方頭髮千萬不能過於服貼，也不能使用油亮的髮品，不然會失去造型該有的視覺效果呦！

2021男生流行髮型推薦TOP3：短鬢蘑菇頭

短鬢蘑菇頭和丹迪頭看起來很相似卻不一樣，它是將鬢角兩側頭髮往上推短的蘑菇頭，這款髮型視覺上非常減齡，會讓整個人看起來清爽又可愛！除了能使側邊頭型看起來立體，蓬鬆度又介於呆萌及文青之間，是款會讓人戀愛的髮型哪~

2021男生流行髮型推薦TOP4：經典油頭

又稱「削邊頭」，顧名思義就是將兩側的毛髮削短，僅保留頭頂部分髮量，對於頭髮的層次比較講究！可依頭髮長短做出各種進階造型、或是加入漸層變化，而這種髮型一直都是好萊塢男星的首選，難怪這款髮型人見人愛，一剪就能化身歐美型男！

2021男生流行髮型推薦TOP5：韓系紋理燙

韓系紋理燙的重點就是捲度啦~以燙髮的脈絡間接達到修飾臉型，才能突顯出立體的五官，但如果不喜歡捲度太高調的話，也可以透過低調的微捲讓瀏海有蓬鬆感，照樣能呈現歐爸的帥氣感呦！

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