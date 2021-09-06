瀏海好看的關鍵在「髮根」！吹出高顱頂、S型弧度才會顯臉小

文／美人圈 圖／翻攝自IG@chahong_official

瀏海到底怎麼整理才有修飾臉型、顯臉小？韓國髮型師親授瀏海整理技巧，重點就在於髮根高度，以及瀏海墊髮根的吹整技巧！就算夏日悶熱、髮根依舊蓬鬆輕盈，讓瀏海起到修飾臉型、顯臉小的效果，中分八字瀏海、旁分瀏海絕對要學會！

顯小臉的瀏海重點1：瀏海弧度

一般中分、旁分瀏海如果有髮根扁塌、貼額頭的問題，其實修飾效果等於0，不僅沒有修飾臉型的效果，反而還會顯臉大！瀏海要顯臉小、修飾臉型，重點就在於瀏海的弧度，順著臉型的S型或C型弧度可以修飾臉型及稜角感，讓臉型更纖細。

顯小臉的瀏海重點2：髮根高度

長瀏海髮根扁塌，不僅看起來很沒精神、也沒有修飾臉型的效果。髮型師解析，瀏海小臉關鍵就在髮根高度，將髮根墊高、做出高度蓬鬆感，可以在視覺上拉長臉型，也可以修飾臉寬，起到小臉效果。

顯小臉的瀏海整理步驟1：墊高髮根

第一步可以先用圓梳將瀏海全部往後梳，接著以圓梳壓在瀏海髮根頂點處，以吹風機吹整髮根，將髮根墊高。

吹整瀏海時，可以邊用圓梳往前反推，讓髮根蓬起，稍微吹個5-10秒後就可以放開，等頭髮變涼之後在用手稍微順一下、髮根馬上變高。

顯小臉的瀏海整理步驟2：側邊髮根墊高

除了瀏海髮根頂端之外，側邊的線條也很重要，將側邊頭髮以圓梳往後梳、並壓住髮根，一樣以圓梳吹整。

一邊吹一邊用圓梳往前反推，讓內層髮根吹出一個墊高的弧度，之後再用手撥順頭髮，將上層頭髮往下放、側邊髮根也變得蓬鬆，有種頭包臉的顯小臉效果。

顯小臉的瀏海整理步驟3：稍微整理，蓬鬆髮根完成

如果擔心頭皮出油讓髮根扁塌、或是想讓髮根蓬鬆度更加持久的話，也可以在吹整後，在內層髮根處噴上少許定型液，讓髮根墊高的蓬鬆感更持久！髮根墊高後也可以再用髮捲整理瀏海弧度，整個瀏海更修飾臉型。

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