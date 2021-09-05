初秋就揹「焦糖棕包包」！LOEWE泫雅同款超燒　FENDI最迷人百搭

文／美人圈

2021秋冬，必收的大勢精品包款就是「焦糖棕系列」啦！小編整理了7家精品火熱包款要推薦給大家，其中CELINE的LISA同款超熱門、LOEWE新款泫雅實揹真的超燒，想入手第一顆精品包選這色準沒錯！

1.LOEWE Goya頂級小牛皮手袋

LOEWE今年一推出Goya系列就成了爆款！還有8種顏色可以選擇，其中這款焦糖色真的美翻。由光滑的高級小牛皮縫製，配上柔軟羊皮襯裡，方正的造形與線條比例恰到好處，放上精緻的Anagram標誌磁石扣，不僅簡約又高級感滿滿，絕對是一年四季都百搭的美包。

▲LOEWE 小號Goya頂級小牛皮手袋。（圖／LOEWE、IG@hyunah_aa）

2.LOEWE 柔軟小牛皮 Heel 斜背包

LOEWE的這款包大家一定都不陌生，在IG、小紅書上都出鏡率極高，這麼美的小廢包當然少不了它！是由光滑小牛皮製成及小牛皮襯裡，還有可拆卸調節式背帶，可肩揹或當腰包使用，揹起來超時髦！

▲LOEWE 小號柔軟小牛皮 Heel 斜背包。（圖／IG@nastyanastya）

3.Tory Burch T Monogram 翻蓋肩背包 榛果棕

Tory Burch以雙T字Logo為靈感的T MonogramT字圖騰系列在2021秋季推出全新新款包型，復古的酒桶包型搭配標誌性的緹花圖紋更顯典雅特別，源自於16世紀水手使用的包款，耐看柔和的榛果褐緹花以摩登光滑的皮革緄邊和皮帶釦裝飾手提，彰顯工藝細節，除此之外還有翻蓋肩背包及相機包可以選擇，更加具搭配巧思。

▲Tory Burch T Monogram 翻蓋肩背包。（圖／Tory Burch、BEAUTY美人圈）

中國明星秦嵐先前也搶先背上T Monogram榛果棕肩背包，展現隨興優雅的氣質，古力娜扎則以酒桶包呈現復古氛圍。

▲Tory Burch T Monogram 翻蓋肩背包。（圖／Tory Burch）

4.CELINE平滑小牛皮中型STRAP AVA手袋

CELINE這款是新推出的半月包！由小牛皮製成，配有白色縫線及金色的小LOGO。不僅簡約耐看、容量也很夠裝！日常出門的百搭包款就是它～

▲CELINE 平滑小牛皮中型STRAP AVA手袋。（圖／CELINE）

5.CELINE 天然小牛皮TRIOMPHE肩揹袋

CELINE這款包相當火啊！出了多種顏色及不同皮革可以選擇，難怪是許多女孩的愛包，加上經典的凱旋門金屬開扣，揹起來很有氣勢，走上街最耀眼非你莫屬！

▲CELINE 天然小牛皮TRIOMPHE肩揹袋。（圖／CELINE、IG@lalalalisa_m）

6.FENDI 迷你款式SUNSHINE手提袋

FENDI這款手袋太迷人了啊～超甜的焦糖棕色，搭配熱印「FENDI ROMA」及玳瑁紋路的手柄，每個小細節都很精緻，可以手提或肩揹演繹出各種風格，這個迷你包沒理由不入手啊！

▲FENDI 迷你款式SUNSHINE手提袋。（圖／FENDI）

7.CHANEL BOY CHANEL小型口蓋包

BOY CHANEL這款焦糖色是香奈兒2021年新款！由粒紋小牛皮製成，搭上金色金屬LOGO，經典包款穿上新的外衣，實在貴氣逼人啊！

▲CHANEL BOY CHANEL小型口蓋包。（圖／CHANEL）

8.DIOR BOBBY手袋

這款DIOR BOBBY包款一推出就夯到不行！採用半月形曲線設計，正面的CD標誌及背面的「30 Montaigne」總店象徵品牌標誌，使用拋光小牛皮製成，展現獨特質感，不但體現了DIOR的現代時尚，更標誌著經典與創意的夢幻結合！JISOO實揹真的太燒了啊～

▲小碼DIOR BOBBY手袋。（圖／DIOR、IG@sooyaaa__）

9.BURBERRY Vintage格紋拼皮革Note斜背包

BURBERRY這款斜背包很精巧！選用粒紋皮革及Vintage復古格紋打造，設有金色標誌按扣，相當的復古優雅！配上品牌LOGO寬揹帶，揹起來很舒適、容量也非常耐裝！

▲BURBERRY Vintage格紋拼皮革Note斜背包。（圖／BURBERRY）

10.BOTTEGA VENETA CHAIN POUCH

BV這款雲朵包風靡歐美時尚圈啊！柔軟的包型搭配粗金鍊，很有造型，揹起來格外有氣勢！軟綿綿模樣，也是市面上少見的包款，收穫了大批粉絲的喜愛！出了超級多色，唯獨焦糖棕色正中小編的心啊～實在美得不像話。

▲BOTTEGA VENETA CHAIN POUCH。（圖／BOTTEGA VENETA）

或是參考這款MINI POUCH是日常百搭的包款，容量夠大又很時尚，必須收啊！

▲BOTTEGA VENETA MINI POUCH。（圖／BOTTEGA VENETA、IG@style_by_apostyle）

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