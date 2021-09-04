fb ig video ETtoday search mobile

精品「皮夾、零錢包」最好入手！CELINE新色太美　DIOR老花仙女必收

>

文／美人圈

即使買不起名牌包，我們也能入手經典包同款的「精品皮夾」來犒賞自己！小編今天要來推薦2021年新款「精品錢包／卡片包」，其中LOEWE新款真的太燒～還有CELINE凱旋門經典款新色實在太美！話不多說，一起看下去吧～

LOEWE Goya 頂級小牛皮卡片套

這款小錢包是以LOEWE Goya包款為靈感，以光滑的高級小牛皮製成，俐落的外型搭上鍍金Anagram封口實在高級感滿滿。但是這款「小牛皮卡片套」容量偏小，主要以放卡片為主，適合平常揹小包的女孩們！一共推出了5色，酪梨色及焦糖棕色小編私心大推！

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲LOEWE Goya 頂級小牛皮卡片套。（圖／LOEWE）

CELINE 光滑羊皮小型翻蓋銀包

CELINE這款錢包人氣超高呀！精緻的外型搭上經典凱旋門開扣，處處都是細節、容量也很夠裝，設有零錢袋、五個信用卡插袋及紙幣口袋，不僅精巧又實用。新色「焦糖棕」及「灰褐色」都絕美，哪一色是你的Pick呢？

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲CELINE 光滑羊皮小型翻蓋銀包。（圖／CELINE）

DIOR 迷你LADY DIOR錢包

LADY DIOR包是超級爆款啊！同款錢包也是很有魅力，新款「迷你LADY DIOR錢包」是以黑色羊皮製作，綴以Cannage藤格紋圖案，搭上銀色飾面「D.I.O.R.」吊飾，低調中又帶有奢華感！內裏設有零錢袋、4個卡片夾、鈔票隔層及2個貼袋，體積雖小卻相當夠裝呢！

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲DIOR 迷你LADY DIOR錢包。（圖／DIOR）

DIOR SADDLE LOTUS 錢包

DIOR的老花錢包是入門DIOR的好選擇！推出新款灰色超級有氣質，令人一眼就著迷啊～以灰色 Dior Oblique提花製成，設有不對稱翻蓋和復古金色調金屬「D」吊飾。內裏設有零錢袋、4個卡片夾、鈔票隔層及2個貼袋，可輕鬆收納必需品，這款真的愛了！

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲DIOR SADDLE LOTUS 錢包。（圖／DIOR）

不管是在IG或小紅書上，許多人將這款錢包加上自己喜愛的鏈帶，變成小包揹，實在一舉兩得啊！走在路上也很吸睛～

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲DIOR SADDLE LOTUS 錢包。（圖／小紅書＠cqqqqc）

CHANEL 經典口蓋零錢包

CHANEL的錢包是許多人的心頭好啊！這款經典菱格紋錢包是以小羊皮製作，搭上黑色金屬雙C Logo，黑色一體成型，超級有質感。主要是裝零錢及卡片，剛好符合需求的可以參考這款呦！

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲CHANEL 經典口蓋零錢包。（圖／CHANEL）

CHANEL 19 拉鍊零錢包

CHANEL 19是夢幻包款啊！而這款CHANEL 19「拉鍊零錢包」是超稀有的淡紫色，小羊皮製成搭配金色雙C Logo實在太精緻，一看到就移不開目光～雖然只裝得下零錢及卡片，但光是這粉嫩的外表就必須帶回家啊！

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲CHANEL 19 拉鍊零錢包。（圖／CHANEL）

LV MINI DAUPHINE 小型鏈帶錢包

LV將經典Dauphine系列包款元素重現，推出「Mini Dauphine小型鏈帶錢包」，混搭兩款老花帆布，並綴有小牛皮飾邊及復古風格的LV鎖扣，尺寸小巧，卻有足夠空間存放信用卡及現金！重點是有可拆式鏈帶，還能調節長度，鏈帶上還設有LV Circle標誌，多種用法可以滿足喜歡多變化的妳。

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲LV MINI DAUPHINE 小型鏈帶錢包。（圖／LV）

BURBERRY 小號標誌圖案皮革折疊式短夾

BURBERRY最新推出的錢包真的美翻！精選義大利鞣制光滑皮革製成，搭上鍍金LOGO標誌，每個細節都超精緻，不僅外型時尚也超實用，還有6個卡夾、零錢袋、紙鈔夾層及5個插袋，空間超足夠！

▲精品錢包。（圖／美人圈）

▲BURBERRY 小號標誌圖案皮革折疊式短夾。（圖／BURBERRY）

【延伸閱讀】

2021超夯「焦糖棕精品包」推薦！LOEWE、CELINE、FENDI絕美爆款必收！

2021萬元左右精品皮夾推薦，GUCCI、LV、CELINE短夾、錢包必收

2021新款「質感灰精品包」推薦！CHANEL、DIOR、BURBERRY、FENDI，絕美又百搭必收！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 錢包, 皮夾, 卡片包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

激殺價！Apple AirPods Pro 7990元→5950元　讓開會、聽音樂都是享受

激殺價！Apple AirPods Pro 7990元→5950元　讓開會、聽音樂都是享受

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

一戀愛就變傻的3大星座女！雙魚太好哄、Top 1讓人猜不到

一戀愛就變傻的3大星座女！雙魚太好哄、Top 1讓人猜不到

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜 40歲名模馬甲線好身材「靠睡覺」！3招改善圓肩駝背、骨盆前傾 9月必搶神級香氛！新Miss Dior、diptyque 60週年限量系列　還有超酷香氛特展 90%人都做錯？皮膚科醫師教「正確洗頭5步驟」　洗出好髮質還防掉髮 BBQ電烤盤激殺2折太划算！3480元→699元　烤肉減油還無煙 余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價　 IWC首款藍陶瓷錶有深意　特別版飛行錶做慈善

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面