精品「皮夾、零錢包」最好入手！CELINE新色太美　DIOR老花仙女必收

文／美人圈

即使買不起名牌包，我們也能入手經典包同款的「精品皮夾」來犒賞自己！小編今天要來推薦2021年新款「精品錢包／卡片包」，其中LOEWE新款真的太燒～還有CELINE凱旋門經典款新色實在太美！話不多說，一起看下去吧～

LOEWE Goya 頂級小牛皮卡片套

這款小錢包是以LOEWE Goya包款為靈感，以光滑的高級小牛皮製成，俐落的外型搭上鍍金Anagram封口實在高級感滿滿。但是這款「小牛皮卡片套」容量偏小，主要以放卡片為主，適合平常揹小包的女孩們！一共推出了5色，酪梨色及焦糖棕色小編私心大推！

▲LOEWE Goya 頂級小牛皮卡片套。（圖／LOEWE）

CELINE 光滑羊皮小型翻蓋銀包

CELINE這款錢包人氣超高呀！精緻的外型搭上經典凱旋門開扣，處處都是細節、容量也很夠裝，設有零錢袋、五個信用卡插袋及紙幣口袋，不僅精巧又實用。新色「焦糖棕」及「灰褐色」都絕美，哪一色是你的Pick呢？

▲CELINE 光滑羊皮小型翻蓋銀包。（圖／CELINE）

DIOR 迷你LADY DIOR錢包

LADY DIOR包是超級爆款啊！同款錢包也是很有魅力，新款「迷你LADY DIOR錢包」是以黑色羊皮製作，綴以Cannage藤格紋圖案，搭上銀色飾面「D.I.O.R.」吊飾，低調中又帶有奢華感！內裏設有零錢袋、4個卡片夾、鈔票隔層及2個貼袋，體積雖小卻相當夠裝呢！

▲DIOR 迷你LADY DIOR錢包。（圖／DIOR）

DIOR SADDLE LOTUS 錢包

DIOR的老花錢包是入門DIOR的好選擇！推出新款灰色超級有氣質，令人一眼就著迷啊～以灰色 Dior Oblique提花製成，設有不對稱翻蓋和復古金色調金屬「D」吊飾。內裏設有零錢袋、4個卡片夾、鈔票隔層及2個貼袋，可輕鬆收納必需品，這款真的愛了！

▲DIOR SADDLE LOTUS 錢包。（圖／DIOR）

不管是在IG或小紅書上，許多人將這款錢包加上自己喜愛的鏈帶，變成小包揹，實在一舉兩得啊！走在路上也很吸睛～

▲DIOR SADDLE LOTUS 錢包。（圖／小紅書＠cqqqqc）

CHANEL 經典口蓋零錢包

CHANEL的錢包是許多人的心頭好啊！這款經典菱格紋錢包是以小羊皮製作，搭上黑色金屬雙C Logo，黑色一體成型，超級有質感。主要是裝零錢及卡片，剛好符合需求的可以參考這款呦！

▲CHANEL 經典口蓋零錢包。（圖／CHANEL）

CHANEL 19 拉鍊零錢包

CHANEL 19是夢幻包款啊！而這款CHANEL 19「拉鍊零錢包」是超稀有的淡紫色，小羊皮製成搭配金色雙C Logo實在太精緻，一看到就移不開目光～雖然只裝得下零錢及卡片，但光是這粉嫩的外表就必須帶回家啊！

▲CHANEL 19 拉鍊零錢包。（圖／CHANEL）

LV MINI DAUPHINE 小型鏈帶錢包

LV將經典Dauphine系列包款元素重現，推出「Mini Dauphine小型鏈帶錢包」，混搭兩款老花帆布，並綴有小牛皮飾邊及復古風格的LV鎖扣，尺寸小巧，卻有足夠空間存放信用卡及現金！重點是有可拆式鏈帶，還能調節長度，鏈帶上還設有LV Circle標誌，多種用法可以滿足喜歡多變化的妳。

▲LV MINI DAUPHINE 小型鏈帶錢包。（圖／LV）

BURBERRY 小號標誌圖案皮革折疊式短夾

BURBERRY最新推出的錢包真的美翻！精選義大利鞣制光滑皮革製成，搭上鍍金LOGO標誌，每個細節都超精緻，不僅外型時尚也超實用，還有6個卡夾、零錢袋、紙鈔夾層及5個插袋，空間超足夠！

▲BURBERRY 小號標誌圖案皮革折疊式短夾。（圖／BURBERRY）

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