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玄彬傳喜訊「最新身份」曝光！電眼帥照網暴動：孫藝真視角

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▲▼玄彬 。（圖／品牌提供）

▲玄彬 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓男星玄彬愛情事業兩得意，自今年（2021年）年初與孫藝真認愛後，好消息不斷，今（2日）義大利精品Loro Piana宣佈玄彬成為首任韓國官方品牌大使，並將出鏡秋冬系列形象照拍攝，而此次搶先釋出的兩張帥照就已經讓粉絲暴動一波：「根本孫藝真視角」、「帥到忘記呼吸」。

▲▼玄彬 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana是義大利頂級精品，旗下羊絨單品名揚海外 。（圖／品牌提供）

Loro Piana是義大利頂級精品，旗下羊絨單品名揚海外，品牌幾乎從不邀請明星代言宣傳，卻能深受國際巨星碧昂絲、安潔莉娜裘莉等人喜愛，多次在私服中演繹旗下單品。而此次玄彬出任品牌大使無疑是破例舉動，品牌表示，因玄彬向來致力於參與人道議題等等社會公益活動，最能充分代表品牌精神，邀請他出任品牌大使是無庸置疑的決定。

▲▼玄彬 。（圖／品牌提供）

▲玄彬成為Loro Piana首任韓國官方品牌大使 。（圖／品牌提供）

此次搶先釋出的帥照中，玄彬穿著Loro Piana大地色條紋上衣，輕鬆彰顯過人帥度，並且緊實身材若隱若現，與品牌低調非凡的氣質不謀而合，玄彬也回應：「Loro Piana產品設計永遠時尚經典。透過這次合作，我想分享這個我向來欽佩品牌的歷史和價值觀，我很期待即將到來的活動。」

關鍵字：

玄彬, 孫藝真, 愛的迫降, Loro Piana

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