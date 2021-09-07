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不二坊蛋黃酥天天被訂爆

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圖、文／MENU美食誌

月餅點點名！皮酥蛋黃澄，一口咬下香氣十足的蛋黃酥在哪裡？同時收錄美味鳳梨酥、老公餅！近期因中秋月餅大熱門，一頁式月餅訂購網站詐騙猖獗！本篇將店名旁附上「僅此一家，別無分店」，下單前請再謹慎檢查！

李鵠餅店
基隆市／仁愛區

創立於西元1882年的百年餅店，是基隆頗有名氣的餅店！不僅有基本的蛋黃酥、鳳梨酥，老公餅、老婆餅跟太陽餅也是一應俱全！蛋黃酥的甜度適中，蛋黃很香，整體稍微偏乾些！鳳梨酥的外皮香氣迷人，餅類的外皮軟、內餡偏甜！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲李鵠餅店（圖／美食客Yi Hsin提供）

佳德鳳梨酥 <僅此一家，別無分店>
台北市／松山區

這間鳳梨酥紅到被詐騙集團盜用店名！蔓越梅鳳梨酥的外皮有加胚芽，吃起來有微微顆粒增添口感！原味鳳梨酥皮薄餡多且不黏牙，蛋塔也是熱門商品之一！目前仍接受中秋禮盒網路下單，趕快速速訂起來！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲佳德鳳梨酥（圖／美食客Aiba翼提供）

陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY
台北市／松山區

在中秋節跟春節前都被訂爆的蛋黃酥，今年更是開賣不到五小時就完售！選用紅土鹹鴨蛋，用自製的無水奶油製成酥皮，底部再塗上奶油與鴨油！酥皮很香不會油、蛋黃口感濕潤鹹度剛好，紅豆泥很綿密也不會過甜！現在收藏起來，明年一定要訂到！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY（圖／美食客估摸寧提供）

不二糕餅（不二製餅）<僅此一家，別無分店>
台中市／南屯區

傳承自彰化不二家的製餅技術。蛋黃酥的外皮很乾爽而且底部酥脆，蛋黃很香、完全沒有油耗味！整體內餡吃起來非常的平衡，不會太甜膩口！中秋前的宅配、自取都滿單了，不過門市會販售限量蛋黃酥，不如就去碰碰運氣吧！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲不二糕餅（不二製餅）（圖／美食客TYHsuan提供）

榮泉餅店<僅此一家，別無分店>
台中市／神岡區

創立超過40年的台中知名餅店。蛋黃酥選用紅土鹹蛋黃，酥皮使用紐西蘭奶油，紅豆則用台灣本土紅豆！外型比一般市售的再更大顆，外皮酥脆且有層次！整體吃起來不油膩、拿起來不黏手！現在在官網仍然訂購的到，四款禮盒任你挑！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲榮泉餅店（圖／美食客ChuChu呱提供）

林記糕餅舖
彰化縣／彰化市

林記糕餅舖主打「屁股會酥酥的蛋黃酥哥」！酥脆的金黃色外皮，裡頭有飽滿的紅豆泥與整顆鹹蛋黃！整體搭配得宜，香氣十足、甜度適中！中秋網路訂購皆額滿，9/1起開放現場購買蛋黃酥，每日11:00開始線上領取號碼牌！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲林記糕餅舖（圖／美食客Dear friend提供）

不二坊<僅此一家，別無分店>
彰化縣／彰化市

每逢過節送禮就會想到的餅店，網稱全台之冠！皮薄又酥、蛋黃飽滿香氣足，內餡不甜膩且豆沙非常細緻！九月電話訂購已額滿，趕快筆記下來 9/19 15:00後和9/20、9/21 9:00後，將開放現場民眾排隊購買！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲不二坊（圖／美食客黃芸提供）

金葡萄蛋黃酥
台南市／佳里區

一開盒就有撲鼻而來的香氣，蛋黃酥偏大顆！內餡扎實、表皮酥脆，酥皮吃得出奶油香味！紅土鹹鴨蛋蛋黃不會過乾，與低糖的烏豆沙搭配恰恰好！線上仍開放訂購，訂單即將額滿囉！每天早上8點開始現場販售，早起的鳥兒有蛋黃酥吃！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲金葡萄蛋黃酥（圖／美食客Hsuan提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 中秋節, 月餅, 節日, 糕餅, 老公餅, 蛋黃酥, 鳳梨酥

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