「樂華夜市」9間美食吃超飽！香噴噴牛滷飯、銅板價拉絲雞蛋糕必點

圖、文／MENU美食誌

樂華夜市不知道吃什麼？好吃的拉麵、牛肉麵、米糕、牛排都幫你整理出來啦！

幸花鷄白湯拉麵專門店

永平路51-4號

小小店面卻佈置了超多日式小物，吃著拉麵就好像來到日本小店。湯頭是由雞白湯為基底調和，有鹽味、地獄火、黑蒜等！湯頭口味濃郁、麵條有嚼勁，配料也給很多！價格合理，生意好常常爆滿呦！

▲幸花鷄白湯拉麵專門店（圖／美食客W-luen Tsai提供）

李記正宗廣東腸粉

永和路一段41號

廣東人開的腸粉專賣店！不管是油條、泡菜、豬肝還是叉燒口味都有，創意口味讓你意想不到！在薄嫩Q軟的腸粉皮裡加入蛋跟菜，吃起來更有飽足感！營業時間只到下午兩點，做為早餐或是午餐是個好選擇！目前不開放內用哦！

▲李記正宗廣東腸粉（圖／美食客Guantoeat提供）

泰桑哩SONNYCHATHAI

永平路181號

從夜市小攤起家，現在已經有美美的店面啦！店家販賣的飲品種類繁多，推薦第一次來點泰國手沖奶茶！使用泰國手標茶與鮮奶沖泡，甜度可以調整非常貼心，特別是「泰國甜」喝起來有15分甜度，正常甜則是8分甜！目前已經恢復營業囉！

▲泰桑哩SONNYCHATHAI（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

老王原汁牛肉麵

保平路34號

純白色的店面加入霓紅燈元素。牛肉麵有半筋半肉、牛三寶等選擇，湯頭則有清燉、紅燒、麻辣，麵條可選粗/細麵。大小碗的差別在於肉量，麵跟湯是一樣多的呦！內用有多種佐料還提供飲品無限喝！清燉湯頭濃郁、肉軟嫩！已開放內用啦！

▲老王原汁牛肉麵（圖／美食客徐胖 胖提供）



下港米糕排骨酥店

保平路14號

逛夜市總會想吃點古早味，這間米糕、排骨酥湯生意超好！米糕使用純糯米，軟糯Q彈、調味較淡，可以另外淋醬增添鹹味，配上醃蘿蔔提味！蔬菜新鮮加上蒜酥加持口味很好！排骨酥湯燉的軟爛入味，湯頭口味偏鹹。現在開放內用囉！

▲下港米糕排骨酥店（圖／美食客跟著地方媽媽吃吃喝喝提供）

無名雞蛋糕

永和路一段212號

在樂華夜市附近的人氣雞蛋糕攤位，排隊人潮絡繹不絕！有原味跟起司口味，都是銅板價33元！必吃起司口味，超療癒的牽絲起司！超涮嘴的鹹香口味讓人後悔只買一份！目前每人限購2份，記得先到店家粉專看當天有沒有營業呦！

▲無名雞蛋糕（圖／美食客ab031222提供）

阿里小廚美式牛排餐廳

永和路一段117號

樂華夜市附近的高評價牛排館，就算排隊還是要吃到！超值排餐除了有肉排，還有麵包、濃湯、飲料自助吧，價格最低300元就可以吃到！牛排多汁香氣足，肉質相當好，整體CP值很高！想吃飽可以點燉飯佐肉排，目前有開放內用了！

▲阿里小廚美式牛排餐廳（圖／美食客Rilakkuma太愛吃提供）

牛下來牛滷飯

保平路5號

使用花東池上米與台灣溫體牛，製作出香噴噴的牛滷飯！夠味的滷汁與軟嫩的牛肉超合拍，也有給大食量或不吃牛的人其他選擇！搭⁡配泡菜跟半熟蛋，整體口味很豐富，價格在百元左右！目前僅上午提供內用，晚上只有外帶或外送服務哦！

▲牛下來牛滷飯（圖／美食客Yiiii Chun提供）

永美雪花冰

永平路67號

吃完正餐想來點甜品，除了阿爸の芋圓還可以吃這間！冰品除了水果類都是百元有找！必吃黑糖珍珠奶茶冰磚+OREO蛋捲，QQ的黑糖珍珠搭配奶茶冰，上面還灑上OREO跟蛋捲碎片，口感超豐富！已經開放內用啦！

▲永美雪花冰（圖／美食客上官熙希提供）

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