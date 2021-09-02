皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

▲有些食物容易致痘，長痘期間最好盡量少吃。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

許多人都有粉刺、痘痘的困擾，除了從清潔、保養上作改善，飲食其實也是很重要的關鍵！南韓皮膚科醫師李藝恩指出，研究發現在痘痘生長的過程中，有些荷爾蒙和生長因子容易引起痘痘惡化，像是以下6種食物就會影響這些荷爾蒙的產生，容易致痘，長痘期間要盡量避免，合理飲食搭配良好清潔和生活習慣，就能幫助養成「不長痘好膚質」。

1.牛奶



牛奶中含有的IGF-1（類胰島素生長因子），會增加皮脂分泌和角質細胞的角化，使得毛孔堵塞、加重痘痘情況。另外，很多人以為選擇低脂牛奶較好，但其實低脂或脫脂牛奶比一般的牛奶更容易致痘，因為在減少牛奶脂肪含量的過程中，IGF-1的含量反而會增加。

2.咖啡



雖然咖啡裡的咖啡因可以提神，但也會增加壓力荷爾蒙和皮質醇分泌，使痘痘情況惡化。

3.高GI食物



首爾大學研究結果表明，攝入高GI食物後血糖會升高，胰島素和IGF-1分泌會增加，容易致痘。代表性高GI食物有巧克力、白米飯、麵包、蛋糕、碳酸飲料等。

4.肉類



適當攝入肉類有助於補充營養，但是過量的話，攝入的白胺酸也會更多，進而刺激皮脂腺，導致痘痘惡化。因此，長痘期間建議適量食用，避免過量攝取。

5.含有反式脂肪的食物



像是炸雞、洋芋片、薯條等油炸物及奶油、麵包、酥皮類食物等都含有反式脂肪，而反式脂肪會刺激油脂分泌，容易堵塞毛孔、加劇炎症，平時最好盡量少吃，尤其長痘期間更要避免。

6.酒



酒精會大量消耗體內維生素，使免疫力下降，進而使得痘痘情況惡化。

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