放下你的完美主義　璽恩：「走好自己的路，是最重要的事」

文／女子學 圖／時報出版、翻攝自IG@sienvanessa

「在追求自我的過程中，時常被自我懷疑吞噬，好好當自己對你來說是不是也不容易？」

「璽恩」是名歌手、廣播主持人、Youtuber 甚至還是個擁有獨立畫室的藝術家，現在的她更以作家的身份，出了一本新書《你就好好當你自己》。因疫情期間許多活動無法進行也不能出國，因緣際會下，璽恩有一段時間能寫書，只花了短短四個月，就將這些年她所體悟到的想法及觀點寫成文字與讀者分享。

「你就好好當你自己」集合了作者自身的 30 篇故事Ｘ 30 個璽小語，講述在追求自我時，多數人都會被許多框架綑綁，像是自我懷疑、完美主義、眾人眼光等會讓自己陷入深淵的枷鎖，在經歷了一次次被現實擊敗的過程中，才發現這樣的高牆會將自己壓得粉身碎骨，而多年後，璽恩也領悟到最好證明自我的方式是「當自己」。

璽恩：「有多少資源，做多少事」

▲璽恩放下完美主義的體悟：做自己能力所能及的事。

對於一個完美主義者而言，想達到的目標都必須要做到一百分，但有多少人能時刻完美，或許在還沒出發前，就會因為害怕無法達標而永遠無法開始。璽恩也曾是這樣的人，對於這樣的心情她感同身受，她也分享這次出書時，同時也發表一首新單曲​​「Brave enough」。

唱片歌手出身的她說，在過往發行專輯時，都會有經記公司統籌企劃，像是行銷宣傳、拍攝 MV、妝髮等都有專業的人進行，然而，現在沒有經記公司的幫忙，很多事情都得靠自己解決，像這次就因無足夠預算所以無法拍攝 MV，這點也是讓璽恩發單曲計畫延期數年的緣由，因為無法做到完美，所以選擇不做。

但隨著想法上的改變及丈夫的鼓勵，璽恩也想通了，現階段的自己能做到什麼狀態就去做吧，沒有拍攝 MV 又如何，別人怎麼想她也不在意，因為「真正喜歡你歌聲的人，是因為你的聲音而來，不是 MV。」

當自己是回到最原始的自己

▲璽恩認為「當自己」與「做自己」是截然不同的事。

我們常常說「我就是要做自己」聽起來是很有力量的一句話，但這樣的你是為誰而努力呢？璽恩於書中的一篇章節提到，她認為「當自己」與「做自己」是兩件很不同的事，她認為「做自己」是為了證明自己的價值與存在，同時會很在意外在的眼光，為了成為別人眼裡該有的樣子，你會做很多別人期待的事情來證明自己是個耀眼的存在，但同時也會讓自己身心俱疲，到頭來也不知道自己想要什麼。

而「當自己」就是很不一樣的事了，璽恩認為真正的當自己是了解自己想要什麼，回到最原始的自己去做自己想做的事，而不是為了獲得別人的肯定，去做一些不是發自內心想做的事。

好好走自己想走的路

▲走好自己的路，是最重要的事。

「你沒有辦法走別人的路，別人也走不了你的路，就安心按照自己的速度，享受這趟獨一無二的旅程吧！」這句話是書中的璽小語之一，也是璽恩最想跟讀者分享的故事。

璽恩表示，自己從小就是個容易羨慕別人的孩子，很容易因為別人的優點而忽略自己所擁有的，她分享像是參加唱歌比賽時，每每賽程結束，璽恩回家就會開始擔心下週的自己即將被淘汰，因為她認為其他參賽者的唱功都凌駕於她之上，即便身旁的人時常鼓勵她，她也聽不進去，因為羨慕的眼光早已將她吞噬。

這樣的習慣是很難改變的，璽恩說自己也是花了將近十年的時間才慢慢放下，並學著更坦然的面對自己。在學會放下的她，也更能體認到自己擁有多少，這樣的她也能更順心的去完成自己想做的事，像是發單曲、開畫室以及出書等，都是璽恩在好好當自己的路上，傾聽自我想法為自己而做的事。

一輩子的時間很長也很短，在這過程中迷失自我是常態，在千奇百怪的世界裡，的確很難不受外界的干擾專心做自己，但這何嘗不就是我們的課題？《你就好好當自己》是璽恩的新書，也是我們每個人都該好好學習的事情。「迷失」、「找回」、「重整」、「接納」也許人生會經歷無數次這樣的循環，但願每個在追求自我的你，都能成為你喜歡的自己。

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