中秋吃起來！維多麗亞酒店月餅、海鮮零食箱5折起　CP值爆高

文／C編

中秋節即將到來，很多人有送禮需求，「Her森森」準備了「月圓中秋送到心坎禮」，包括知名的維多麗亞酒店2021中秋月餅月光絮曲提貨券、愛上新鮮超人氣咔啦海鮮零食箱等供選擇，最低價格559元起，絕對是中秋必搶的好物。

▼▼點圖搶中秋好物▼▼

▲維多麗亞酒店2021中秋月餅月光絮曲-廣式月餅6入提貨券原價1280元、特價970元，愛上新鮮超人氣咔啦海鮮零食箱原價1000元、特價559元，點我購買。

維多麗亞酒店以充滿貴族氣息又精緻典雅的包裝，結合了酒店經典英式鐘樓及秋日楓紅的精緻設計，嚴選3款好評經典口味廣式月餅，包括香蘭蛋黃、XO蛋黃、鐵觀音蛋黃各兩顆，絕美的滋味絕對顛覆你對月餅的想像。

香蘭蛋黃口味以香料之王的香蘭葉融入內餡，入口即可感受一股淡淡清香撲鼻而來，包入黃澄飽滿的紅仁鹹鴨蛋黃，兩者完美結合，帶來令人驚豔清新的獨特口感。XO蛋黃使用干貝等海鮮，鮮氣佐上少許辣椒提味，搭配整顆鹹蛋黃，絕對是熱銷經典必吃款，老饕們都愛的鹹香美味，體驗真正的港式奢華。

鐵觀音蛋黃，則嚴選中國十大名茶之一的鐵觀音茶，茶中成分藉火溫轉化成特有的香與味與蛋黃搭配，咬一口，那份微澀中帶甘潤的獨特新清口感，甜而不膩。

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▲維多麗亞酒店2021中秋月餅月光絮曲-廣式月餅6入提貨券原價1280元、特價970元，愛上新鮮超人氣咔啦海鮮零食箱原價1000元、特價559元，點我購買。

愛上新鮮超人氣咔啦海鮮零食箱，適合送禮之外，也是放假追劇的好夥伴，零食箱包括嘉義布袋產的新鮮白蝦、野生海捕的咔啦蟹、台灣急凍捕撈的鹹酥小卷仔還有四川麻辣口味的白蝦，經過調味、直接能吃，可以嚐到新鮮海產的鮮甜，同時又不需要髒手撥蝦、扒蟹，絕對讓你一塊接著一塊。

愛上新鮮超人氣咔啦海鮮零食箱裡面的食材，都是採用低溫慢炸，不容易焦化、產生人體有害物質，並且高速脫油，全程皆在真空的環境下製作，口感爽脆不油膩，保留完整營養價值和口感，吃起來香酥甜脆不油膩，絕對是中秋節閒嗑牙的好選擇。