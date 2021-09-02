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Jennie災難「酪梨裝」＋橘墨鏡潮爆！歐陽娜娜戴「同牌」眼鏡有夠燒

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie的風格相當有個性，是少女們的時尚icon，近日她私服穿著全套「酪梨綠色」的運動服，將一般人難以隨心駕馭的災難色彩穿得摩登復古，配上橘色墨鏡，酷勁隨之噴發！女星歐陽娜娜最近也嘗試了眼鏡造型，示範的透明粗框鏡款燒翻一票粉絲，與Jennie的墨鏡皆來自同個品牌系列。

▲GENTLE MONSTER最新光學眼鏡系列。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie酪梨綠色套裝搭配橘色眼鏡，搭出強烈對比超吸睛。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

身為國際女團團員，Jennie在全球擁有超過五千萬粉絲，早先某線上雜誌推出「Jennie畢業照」T恤，一上架就秒被搶光，足見影響力超驚人。這回Jennie又來帶貨，日前她穿著歐美潮服Expird Girl的運動套裝，將令人避之唯恐不及的整身「酪梨綠」穿搭，配上GENTLE MONSTER下半年新推出的橘色墨鏡，對比色調成功吸人眼球，駕馭出她的個人魅力，又酷又辣。

▲GENTLE MONSTER最新光學眼鏡系列。（圖／翻攝自IG）

▲同時，Jennie也不改她俏皮本性，自己拍完之後，也給寵物狗狗們試戴一輪。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

歐陽娜娜近日也上傳了一組眼鏡造型，她所示範的透明粗框眼鏡，與Jennie的同樣來自GENTLE MONSTER最新的「GENTLE」光學眼鏡系列，剛剪了短髮不久的歐陽娜娜，戴上這副份量感眼鏡，感覺更多了分潮流韻味，燒翻了一票粉絲：「眼鏡好好看」、「短髮配眼鏡絕了！」

▲GENTLE MONSTER最新光學眼鏡系列。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜也戴上同品牌眼鏡演繹。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

GENTLE MONSTER今年8月份起推出以「GENTLE」為主題的全新光學眼鏡系列，其中就包括Jennie與歐陽娜娜配戴的款式，本系列除透明鏡片，亦有多款淺色鏡片、漸層鏡片，漸漸模糊了太陽眼鏡與光學眼鏡之間的界線，不只具有功能性，也保有最引以為傲的時尚態度。

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關鍵字：

歐陽娜娜, Jennie, 眼鏡, 墨鏡, GENTLE MONSTER

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