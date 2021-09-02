《星際大戰》串飾誘鐵粉　莉亞公主示愛韓索羅甜爆

▲Star WarsTM x Pandora 聯名系列再推新品。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

經典電影總令人回味再三，時尚品牌一再聯名也有粉絲埋單，最佳例證是粉絲橫跨老中青三代的科幻史詩《星際大戰》，今年初才與丹麥品牌Pandora聯手推出串飾，近日再推Star WarsTM x Pandora聯名系列第二彈，巧妙將莉亞公主對韓索羅說「I love you」的經典畫面凝於瞬間，不僅在鏤空串飾側面鐫刻示愛話語，正面則是兩人深情相望的模樣。

▲Pandora星際大戰「韓索羅與莉亞公主」鏤空造型串飾，側邊鐫刻「I LOVE YOU」，1,580元。





▲Pandora星際大戰「懸浮太空艙裡的古古」造型串飾（左）2,080元，「尤達」造型雙層吊飾2,480元。



更多影迷熟悉的《星際大戰》元素，都出現在Pandora此次的聯名串飾中，包括「懸浮太空艙裡的古古」、雙層設計背面還鐫刻睿智格言的「尤達」、韓索羅的飛船「千年鷹號」造型設計，以及「死星」造型固定扣，搭配之前的黑武士、R2-D2™與C-3PO™等款式，讓粉絲收藏的陣容更加完整。

▲Pandora星際大戰「千年鷹號」造型吊飾（左）2,880元，「死星」造型固定扣 2,080元。

《哈利波特》是另一部讓影迷回味再三的經典電影，施華洛世奇（Swarovski）與華納兄弟合作推出哈利波特擺件系列，透過專業切割的施華洛世奇水晶呈現劇中的雪鴞嘿美、有感知能力的分類帽、霍格華茲特快列車造型擺件，以及一款金探子吊墜，每一款模樣生動且閃耀光芒，讓喜愛珍藏周邊商品的粉絲又有新目標了。

▲施華洛世奇推出哈利波特雪鴞同伴嘿美造型擺飾，5,990元。





▲施華洛世奇打造霍格華茲特快列車擺件，14,900元。



