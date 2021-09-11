盤點絕美「此生必收」美妝！GUCCI獅子氣墊好想要　HERMES指甲油太奢華

編輯 / Jhen

對許多女孩們來說，挑選化妝品除了品牌與功能之外，精緻的包裝絕對也是重點之一呀！尤其是近日GUCCI推出的氣質寶寶粉氣墊，以及HERMES（愛馬仕）的全新指甲油，還有一開賣就立馬銷售一空的CHANEL 5號工廠限定系列，全都美到令人窒息，忍不住乖乖拿出錢包購入，以下就來盤點擁有絕美包裝、此生必收的美妝品，如果扼腕沒買到，下回再有機會一定要手刀。

GUCCI

被譽為彩妝界「高顏值」的GUCCI Beauty，總是能以品牌復古調性的奢華外型，一次又一次地令女孩們陷入瘋狂，今年9月帶來的全新首款「無暇水光氣墊粉餅」，浪漫的寶寶粉色調外殼，爆擊少女們心臟，再加上由GUCCI創意總監Alessandro Michele親自操刀設計的浮誇獅子印花圖騰，完全就是藝術品，美到讓人捨不得用。

這款GUCCI氣墊除了絕美外觀，含有玫瑰精油等植萃成分的粉霜，可以維持臉部保濕度，在肌膚上打造出擁有高級光澤感的妝容，輕盈的質地讓粉霜能更加的貼合肌膚，也不怕堆疊粉霜增加高遮瑕力時，會看起來太過厚重或是卡粉，SPF22的防曬係數，在抵擋紫外線同時還能增添持妝效果，維持整天妝容不會「土石流」。

HERMES

HERMES彩妝只要一推出新品，就會立刻引爆話題！此次全新的指甲油系列一口氣推出24色，最重要是，每個色號都是由品牌負責皮革與絲巾的調色師親自調配，讓指尖色調也能呼應時裝高級感，其中備受矚目的就是經典愛馬仕橘「Orange Boîte」色號，質感的亮面配色擦上指尖保證搶眼度破表！

而指甲油包裝一如往常地走簡約低奢風格，透明的瓶身一眼就能看見色號，瓶蓋「白＋金」設計則是延續了唇膏系列包裝的美學，極簡又時髦，即便隨意擺放在化妝台上，也能當成家中擺設，為居家氛圍增添高級感。

SAINT LAURENT



近日上市的爆款美妝品還有YSL「奢耀大理石精華氣墊」，早在年初BLACKPINK的Rose就以代言之姿搶先演繹預告，韓國上市時更是直接「霸屏」社群，韓妞們紛紛在IG上狂曬這顆美出新高度的曜黑大理石紋氣墊，中央綴上奢金的YSL標誌，低調又奢華，擺拍起來彷彿最時尚的單品，難怪被譽為「精品級」氣墊底妝！

內外兼具的YSL大理石紋氣墊，就連打開也是由三色精華粉霜拉花呈現的大理石紋，夢幻度直接破表！柔滑質地好延展同時遮瑕度與持妝也不容小覷，注入了65％的保養精華、維他命B5、茉莉花精萃，瞬間打造出柔霧奶油肌，無瑕同時也保有氣墊的輕透感。

CHANEL



一開賣就造成瘋搶的香奈兒5號工廠限定系列，是為慶祝CHANEL N°5香水問世100週年，特別推出的香氛系列，將可愛的油漆桶裝滿沐浴乳，而水彩條擠出來是身體乳，茶葉桶打開則是沐浴球，迷人又童趣的模樣超級吸睛，純白色的包裝簡單寫上黑字，簡潔俐落的風格，讓極簡控一眼就愛上，用完後還能當作收納桶放置小物。

另外，香奈兒最新推出的「粉嫩香氛泡泡沐浴球」粉色外觀也讓少女們難以招架，打開後，彷彿糖果包裝的入浴劑簡直太夢幻了，放入浴缸中，除了綻放出粉紅泡泡外，還能讓泡澡水變成浪漫玫瑰色，CHANEL專屬的花果香氣瞬間洋溢空間與肌膚。

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