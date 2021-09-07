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入住六福莊有吃有玩才6288元！賴在房間也能看見非洲動物經過

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文／C編

受到疫情影響，出國旅遊遙遙無期，把假期放在國內旅行是最好的方式，也可以趁此時機好好玩遍台灣，「Her森森」推出「關西六福莊1泊1食雙人平日住宿券」，可升等面向生態園區的剛果綠地客房，在房內就能看見可愛的動物，絕對是難忘體驗。

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▲關西,六福莊,六福村,旅遊,旅行,Her森森,。（圖Her森森）

▲關西六福莊1泊1食雙人平日（升等剛果綠地客房），原價13500元、特價6288元，點我購買

位於新竹縣關西鎮的「關西六福莊生態度假旅館」緊鄰六福村主題遊樂園，是亞洲唯一以自然生態與草食性動物為景觀設計的度假飯店，飯店內打造161間可以容納2到6人的非洲狩獵風格客房，裡面還有特色主題的遊戲廣場，可以供小孩玩樂。

▲Her六福莊。（圖／翻攝六福莊官網）

▲六福莊的生態動物園區，是最吸引人的特色。（圖／翻攝六福莊官網）

大片景觀落地窗的客房是最大特色，可以看見許多草食性動物，像是長頸鹿、白犀牛、斑馬、陸龜、北非髯羊、環尾狐猴等，不同的動物經過窗前，保證大人小孩都驚喜。其中肯亞綠地客房面向生態動物園區，狩獵風格的內裝，彷彿到了非洲大草原，客房空間寬敞，可供全家大小一同入住，在房間內一點都不無聊，隨時看看窗外，觀察動物們的生活，學習愛護生態之餘，也實踐綠色環保概念的理想。

▲Her六福莊。（圖／翻攝六福莊官網）

▲六福莊客房充滿非洲狩獵風格。

看動物之外，當然也要到六福村主題遊樂園玩一趟，讓假期更精彩，「Her森森」推出「關西六福莊1泊1食雙人平日（升等剛果綠地客房）」，原價13500元、特價6288元，盡情玩上兩天一夜，成就完美的小旅行。

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▲關西,六福莊,六福村,旅遊,旅行,Her森森,。（圖Her森森）

▲關西六福莊1泊1食雙人平日（升等剛果綠地客房），原價13500元、特價6288元，點我購買。

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關西, 六福莊, 六福村, 旅遊, 旅行, Her森森

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