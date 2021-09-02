殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

記者李薇／綜合報導

小資女想要入手保養品，一定要趁著特價的時候購入，《ET FASHION》就特搜兩大品牌優惠下殺，包括DR.WU、理膚寶水等醫美保養品牌，都有折扣下殺，而且線上就可以買，一定要去逛逛。

1.DR.WU 買一送一超下殺

即日起至9月21日，口碑爆棚的實驗室精華系列與玻尿酸保濕精華霜30ml，六大神級爆品限時買一送一，三大明星品也強勢登場：NO.1玻尿酸保濕權威重量組，原價11460元、特價4580元；角鯊潤澤修復精華101ML，原價6733元、特價3999元；杏仁酸溫和煥膚精華6% 15ml，買一送一，優惠價800元。

▲杏仁酸溫和煥膚精華6%，買一送一，優惠價800元。（圖／品牌提供）



▲10%菸鹼醯胺B5舒緩精華，買一送一，優惠價900元。（圖／品牌提供）



▲角鯊潤澤修復精華101ML，優惠價3999元。（圖／品牌提供）



2.理膚寶水 下殺8折

從9月2日至9月4日，推出「理膚寶水超級品牌日」活動，在momo購物網全館消費滿1500元優惠折扣84折、消費滿2000元以上優惠折扣82折，消費滿3000元以上優惠折扣8折，滿消費4000元滿額禮贈超值電烤盤，只要下單購買就有機會抽中APPLE大全配。

同時加碼再推出獨家限量限定禮「理膚寶水安心小藍瓶 醫美顏究室獨家限定禮盒」（售完為止）內含二支「理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華」，再超值加贈送酒精噴霧機一台。

▲理膚寶水安心小藍瓶，醫美顏究室獨家限定禮盒。（圖／品牌提供）