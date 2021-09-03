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Jisoo牙痛照秀一手71萬卡地亞鑽錶　Dior小背包可愛加分

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▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲Jisoo托腮像極了牙痛pose，秀出腕上71萬元的卡地亞藍氣球鑽錶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團Blackpink成員Jisoo於IG發私服照，她手托腮一臉若有所思的模樣，像極了牙痛pose，其實另一手才是亮點，她戴著卡地亞（Cartier）要價71萬元的Ballon Bleu de Cartier藍氣球鑽錶，身旁隨意放在地上的小包則是115,000元的Dior後背包，一身精品配件總值82萬元，她看似簡單的黑白穿搭，原來一點也不簡單。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Cartier Ballon Bleu de Cartier腕錶36毫米玫瑰金鑽錶，710,000元。（圖／卡地亞提供）

Jisoo與卡地亞合作密切，於公於私都愛戴卡地亞的珠寶或腕錶，她平日尤其喜歡戴錶，已陸續亮相的款式包括Panthère de Cartier美洲豹中型款石英腕錶、Tank Française法國坦克腕錶，此次則是戴上錶徑36毫米的Ballon Bleu de Cartier 藍氣球18K玫瑰金鑽錶，裝載自動上鍊機芯，藍色錶冠與凸面錶殼設計讓人一眼認出是卡地亞之作。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲Jisoo身旁的小包是要價115,000元的Dior黑色籐格紋小羊皮後背包。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

身為Dior全球形象大使，Jisoo的Dior包不離身，配合她的簡約黑白穿搭，特別選擇黑色籐格紋小羊皮後背包，「CD」標誌綴飾正面口袋，由於尺寸小巧，背起來更顯年輕可愛，成為她最近的愛用包。

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關鍵字：

Jisoo, Cartier, 卡地亞, Dior

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