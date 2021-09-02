不用花大錢！5招「佛系秘訣」讓妳悄悄變美　逆齡抗痕沒煩惱

記者李薇／綜合報導

想要變美不只是外在要勤擦保養品，內在的調理也非常重要，《ET FASHION》就特搜3個「佛系變美」條件，只要跟著做就會自然而然的肌膚變好、擁有好氣色。

1.多喝白開水

皮膚健康的養成就是含水量的多寡，不只是外在需要透過保養品來補充，內在的需求也是很重要的，而且多喝水可以幫助身體代謝老廢物質，讓身體越來越健康。

2.避免熬夜

熬夜不但傷害肌膚，內在身體也會受到影響，熬夜打亂了生理時鐘，就算在熬夜之後補足睡眠的時間，也不能完全彌補身體受到的傷害，建議一定要早睡早起，順著生理時鐘進行，才能避免肌膚、身體越來越差。

3.保持運動

愛好運動的人氣色都不會太差，大量出汗不但可以幫助肌膚排毒，運動同時也可以提高身體代謝能力，幫助維持好身材，不愛運動的人可以適度拉伸、瑜伽或是做一些有氧操、走走路也是對身體很好的方式。

4.塗抹防曬

一年四季都要加強防曬，因為紫外線是不分四季的都會對肌膚造成老化或是曬傷的傷害，因此建議一年四季都要擦，以免受到光線刺激導致肌膚快速老化，或是出現曬黑、曬傷的狀況，並且每2到3小時就要補擦。

5.多吃水果蔬菜

多吃水果蔬菜不但可以營養均衡，維持身體正常機能，這類型的食物中富含維生素C、維生素E等抗氧化成分，對於肌膚抗老、美白擁有很好的效果，一定要多吃。

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