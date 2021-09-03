陳庭妮穿LOEWE「毛料洋裝」也能露　林柏宏靠褲子檢測腿部肌肉

記者林明瑋 / 高雄報導

LOEWE在高雄義享時尚廣場新店開幕，陳庭妮、林柏宏到場支持，兩人接連合作，私下更是能深聊的好友，坐下受訪時，林柏宏要調整褲子上的扣帶，陳庭妮拿起包包「幫忙遮」，他笑說：「褲子上的扣環可以提醒我變瘦了還是變壯了。」陳庭妮穿洋裝露肩又露腰，她說：「看照片以為這件很薄，沒想到是毛料！服裝永遠能讓我有驚喜。」

▲林柏宏（左）、陳庭妮出席LOEWE高雄義享時尚廣場新店開幕。（圖／品牌提供，以下同）

逛街不只是看衣服、選配件，店內的空間規劃、每一方寸，都值得欣賞。一走進LOEWE新店，便能聞到一股香氣，這是品牌精心挑選的「番茄葉」香氛，獨特又舒服，整面牆的竹編裝置，是與台灣藝術家范承宗合作的成果，以魚簍為概念，將高雄過去為漁港的在地感延伸，范承宗透露，作品最大的挑戰是必須陳列商品，因此看起來輕盈的竹編裝置，其實藏了金屬結構，才能達到目的。

▲與台灣藝術家范承宗合作的竹編藝術裝置，很有特色。

▲LOEWE店內可見許多藝術品，和紙製成的燈飾、畫作、Gerrit Thomas Rietveld設計的椅子等等。

藝術品融入空間，令LOEWE的性格更鮮明，店內有日本和紙製作的燈飾、畫作，韓國的陶藝、荷蘭傢俱設計大師Gerrit Thomas Rietveld的椅子，當然也有LOEWE自身的創作，例如陶罐、雞尾酒桌等等，陳庭妮說：「一家店，我會先看它的擺設，要先被擺設吸引，才會走進去、細細品味，走進這家LOEWE除了購物之外，好像也在逛一個人家裡的收藏品，我很喜歡這種感覺。」

▲LOEWE全台第二家販售香氛的店鋪，位於高雄義享時尚廣場。（圖／記者林明瑋攝）





▲紙鎮、陶罐是LOEWE的作品。（圖／記者林明瑋攝）

陳庭妮與林柏宏自認是「最佳戰友」，除了工作上，私底下也經常聯絡，聊天話題超廣，從烹飪到電影什麼都有，她還是煲湯小老師，林柏宏說：「她有教我比如燉雞湯的時候要加排骨、豬腳，煮多久要轉大火才能讓湯變白、收汁。」陳庭妮笑說：「他有次煮了湯，裡面竟然有黑蒜頭！我問他哪裡買，黑蒜頭很難買耶，他說下次團購會揪我。」

▲陳庭妮穿毛料洋裝，輕盈又性感。

除了團購也要網購，林柏宏笑言疫情期間在家很容易一直上網買東西，「網購買食材、衣物、打掃用具，還有很多佈置家裡的東西、生活用品，後來疫情逐漸好轉，就開始想買衣服。」講到服裝，陳庭妮爆料：「他的穿搭無極限，他有很多不同的襯衫，有的很花，是很挑人穿的。」

▲林柏宏褲子上滿滿扣帶，非常有個性。

陳庭妮一到LOEWE店裡，立刻開始看皮夾，她說：「我很久沒買皮夾，現在的皮夾我很喜歡、很小很扁，塞很多紙鈔跟硬幣，但已經用了5、6年快要迸開了，所以想換。」挑選皮夾有很多說法，包括紅色容易破財、長夾才能招財等等，她說：「以前我蠻迷信的，但近幾年我太喜歡小包，所以放棄長夾，開始迷戀小尺寸，現在力行皮夾的「極簡主義」，只留一張信用卡，夠用就好。」

▲莫莉到高雄參加LOEWE新店開幕活動。

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