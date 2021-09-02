這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

文／Squid 圖／jtbc

每個星座都有好男人、當然也有壞男人，從個性到感情關上，最容易出現渣男的3個星座，到底是誰呢？快來看看你或是你的另外一半有沒有上榜呢？

第三名：天秤座

最容易出現曖昧關係眾多，經常以廣撒網捕魚為中心指導思想而撩妹，因為天秤座的性格不懂得拒絕，又容易糾結，不會拒絕任何人的好意，因為他們打從心裡底就希望所有人喜歡自己，所有人都被自己魅力吸引，往往就容易控制不好，變成人人都愛的狀況。

第二名：射手座

大部分的射手男都崇尚自由，解放天性，喜歡狩獵，一般女生是管不住的，除非他非常非常愛妳，他才能壓抑住自己這顆放蕩不羈的心，否則他對妳新鮮感一過，開始對妳各種不耐煩，不會秒回妳了，而且他們對於「對一個人從一而終」的責任感並不強烈，更喜歡追求新鮮刺激的事物。

第一名：巨蟹男

巨蟹座是一個非常居家的星座，有一部分的巨蟹男是恨不得天天黏在女朋友身邊，但是這個星座是最容易出渣男的，他們的渣法屬於中央空調型，不僅暖自己女友，有時候也暖一暖身邊的女性朋友，不主動、不拒絕、不負責。

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