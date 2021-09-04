「4星座」愛你就是不肯說出口！獅子太傲嬌、水瓶就怕責任感

▲4個星座明明喜歡你卻不想說出口。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Lily

愛上一個人會怎麼表達呢？12星座的表現可說是大不同，有的認為喜歡就要大聲說出來，忍不住想把你占為己有，但有的星座就是再愛也不肯開口，如此彆扭又愛傲嬌的的態度，你也上榜了嗎？

#金牛座

金牛的情緒比較不外放，開心或是生氣從表面上都看不出來，他們私下總有滿滿情緒，但又覺得表現出來沒意義，愛情方面也不太會表達，當他們喜歡上一個人，就會用各種理由和對方接近，但就是不敢直接說出我愛你。但被他們愛上也是很幸福的，即便嘴巴上不說，但行動卻是騙不了人，從他們肯為你付出多少時間和金錢，就可知道對你的愛有多深。

#獅子座

獅子在愛情上超傲嬌，非常樂意接受別人的表白，但要他們開口主動說愛，比登天還難。因為他們覺得開口是一件很冒險的事情，若是被拒絕更是怕丟臉，所以當他們喜歡上別人，絕不會先表態，反而還會故作反感，一定得到有把握了才敢開口表白。

#摩羯座

摩羯座任何事情都是按部就班，就連喜歡一個人也不例外，他們不太會甜言蜜語，但卻是打從心裡對你好，會想盡辦法關心你的生活大小事，更想努力上進把自己變得更好，他們認為能給對方一個美好未來是很重要的。

#水瓶座

水瓶很享受戀愛的感覺，但是他們卻不輕易把愛說出口，對水瓶來說，把愛說出是一件很重要的承諾，也是一種無形的壓力，他們雖然嘴巴上不說，但真的愛上一個人是很認真的，遇到越想珍惜的人，越是會認真對待，你能感受到他和對待朋友的方式很不一樣。