最萌美妝聯名！宇宙人眼藥水、小飛象洗髮沐浴組必搶　還限量加送髮帶

▲近期可愛聯名美妝大爆發，小飛象、宇宙人粉絲快搶。

記者張毓容／綜合報導

聯名美妝魅力大，尤其是跟可愛的卡通角色或插畫聯名，光是看到萌度十足的包裝就讓人覺得療癒，加上實用功能，就算不是鐵粉都忍不住想搶！像是樂敦眼藥水就找來軟萌的｢CRAFTHOLIC宇宙人｣推出聯名限定包裝；而先前推出就被瘋搶的BEYOND小飛象聯名系列再推出2種新香氣，更限量加送髮帶、毛巾等限定小物，讓人好想全部打包帶回家。

▲BEYOND 小飛象寶貝洗髮精增量組，清新棉香／春日花香，500ml＋500ml補充包，NT$1,100。



▲BEYOND 小飛象寶貝沐浴精增量組，清新棉香，500ml＋500ml補充包，NT$1,100。



韓國美體品牌BEYOND先前曾推出迪士尼聯名系列及小飛象寶貝洗沐系列，超可愛的瓶身設計加上大人孩童都能用，一上市就被搶購一空。近日BEYOND就再度為小飛象聯名系列推出2款限定香氣：有如被雲朵包覆般的輕柔感香氣「清新棉香」和結合清新葡萄柚香與玫瑰、芍藥等優雅花香的「春日花香」，超萌顏值加上清新香氣，讓人想全都帶走。

▲上市期間限量加贈小飛象髮帶及毛巾等周邊小禮。



上市期間更同步推出限量小飛象潔顏髮帶、小飛象純棉毛巾及小飛象購物提袋，購買「小飛象寶貝洗沐系列」即加贈，數量有限，想搶的粉絲們快鎖定。

▲樂敦 妮婕眼藥水(2021限定版)，粉萌兔／暖萌熊，8ml，NT$250。



每次推出聯名限定款都會造成熱議話題的樂敦眼藥水，今年首次攜手療癒系｢CRAFTHOLIC宇宙人｣推出聯名限定新包裝，包括2款｢妮婕｜宇宙人限定款眼藥水｣，甜蜜可愛的長耳兔和Q萌熊，配上粉紅、粉紫等甜美的粉嫩色系，用宇宙人的超能力療癒眼睛疲勞、充血的不適。

▲樂敦 視涵水感多效保養液-長效保濕(2021限定版)，100ml，NT$159。



還有超萌的「視涵｜宇宙人限定款水感多效保養液」（攜帶型）也同步登場，整瓶變身兔兔的卡哇伊大臉超療癒，跟眼藥水擺在一起萌度爆表，看了就有好心情。

<北市衛藥廣字第110080136號 北市衛器廣字第110080134號 衛署藥輸字第025827號 衛部醫器輸字第029148號>

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