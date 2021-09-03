美妝最夯話題！Gucci首款氣墊粉餅開賣，最美獅子圖騰引爆搶購

▲Gucci的首款氣墊粉餅，絕美外型人人誇。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

粉絲敲碗許久的Gucci氣墊粉餅，台灣終於開賣！身為Gucci Beauty 旗下首款氣墊，淡粉色盒身設計，上面印著獅子圖騰搭配Alessandro Michele設計的 Gucci 獨家花紋，看起來霸氣又美麗。

Gucci Beauty推出首款氣墊粉餅，粉色外盒印有獅子圖騰搭配著Gucci獨家花紋，時髦外型，隨身補妝超威風。輕輕一拍即可打造光澤妝容，粉體能與肌膚完美融合，即便是層層堆疊依然薄透，遮蓋力也很不錯。

全新無瑕水光氣墊粉餅，台灣一共推出6款色號，圓形的餅盒，以獨特 Gucci 設計裝飾，獅子周圍裝點一圈花朵。粉餅盒內附鏡子和柔軟氣墊粉撲，粉蕊可替換，絕對是必備的時尚配件。

YSL上個月開賣的恆久完美精華水粉餅，一上市就被譽為全球最美精華氣墊。合身充滿SAINT LAURENT的標誌元素-黑色羅馬大理石，主打上妝後猶如頂級護膚後的水潤光。

▲YSL 恆久完美精華水粉餅。

柔滑的乳霜配方富含65%的保養精華，可充分保濕肌膚，抵禦紫外線，同時提供無比滑順的疊擦上妝體驗。特殊的杏仁型粉撲專為此款氣墊粉體而設計。較薄的粉撲邊緣可輕鬆修飾臉龐稜角和眼周等細微處。大理石紋路粉體設計，將三種精華以完美比例調和，達到保養光澤、遮瑕服貼、隱形毛孔的三大功效。