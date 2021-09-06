泫雅頂「災難綠」髮色沒在怕　低胸跪地爆擊粉絲心臟

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@hyunah_aa

韓女星泫雅近期在IG上接連Po出多組惹火照片，搶先曝光與男友Dawn共同推出的全新專輯《1＋1＝1》，只見她頂著搶眼的藍綠髮色，完美駕馭一般人難以掌握的災難飽和色系，並接連換上多套性感服裝，在鏡頭前擺出一連串撩人姿勢，其中一套極低胸的湖水藍馬甲，她雙手撐地前傾，傲人上圍呼之欲出，一個跪地動作就讓粉絲們瞬間暴動。



泫雅近日連續貼出專輯宣傳照，宣告即將與男友Dawn釋出的全新作品，擁有「性感小野馬」之稱的她，不改火辣風格，新造型中一套湖水藍低胸馬甲令粉絲們鼻血直噴，短短幾天內就狂吸80萬讚，泫雅以最近新染的藍綠髮色，呼應身上的造型，低胸加上高開衩設計，身體稍稍前傾，豐滿上圍瞬間一覽無遺，雙手集中的撩人姿態存心讓人噴鼻血，粉絲們嗨翻：「身材要逼死誰」、「辣到不行」、「視角太邪惡」。

緊接著泫雅又換上GIVENCHY印花背心，秀出招牌的螞蟻腰身，髒辮髮型加上浮誇的超大毛毛帽，搶眼到不行，另一款綁滿粉色蝴蝶結緞帶的髮型，搭配鋪滿水鑽的粉紅外套同樣毫不遜色，一招「要穿不穿」一出場就立馬吸睛，只能說泫雅每次有新造型出現總是不會讓人失望。

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