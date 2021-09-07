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每個人都需要獨處！當你感到焦慮和憂鬱　就先放過自己吧

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▲杜絕高壓社會步調所帶來的憂鬱情緒。（圖／女子學）

▲休息與獨處很重要。（圖／Pinterest）

文／女子學

最近一直處在一個很煩躁、很焦慮的狀態，面對疫情的限制，以及一堆生活中的劇變，讓我多次焦慮症發作。原先和主編說，也許沒有辦法再寫作下去了，需要暫停一些時間，不過經過幾天的喘息，似乎又有辦法動筆寫作了，儘管身體並未恢復多少，但至少不再那麼排斥寫作。

我們的生活，總是如此。正因為我們不是機器人，所以沒有辦法一生中，總是規律的日出而作、日落而息，一切造著社會所期待的進行。在這樣的情況之下，休息與獨處，就變得很重要了。

每個人都需要獨處

▲杜絕高壓社會步調所帶來的憂鬱情緒。（圖／女子學）

▲再喜歡社交的人，都會有不想回訊息的時候（圖／Pinterest）

即便是再喜歡社交的人，都會有不想回訊息的時候。即便是再親密的家人、伴侶，也會有需要獨處的時候。獨處並不是一種罪過，在精神疾病發病時，動輒住院兩三個星期以上，無法攜帶手機、電腦進去，和外界斷掉一切聯繫，都是十分正常的事情。儘管我還沒有住院過，但有時候發病到很痛苦、很痛苦的時候，真的很希望能有這樣的喘息空間，可以不必對任何人負責，拋下一切的壓力，因為再多一點點的壓力，就會讓我腦中想毀滅自己的念頭到達極致。

我想，即使不是精神疾病患者，也是如此吧？

暫時擱下沈重的負擔

▲杜絕高壓社會步調所帶來的憂鬱情緒。（圖／女子學）

▲每個人都需要自己的私人空間（圖／Pinterest）

每個人都需要自己的私人空間，不想回的訊息就暫時丟在一旁，不必逼著自己去回；不想做的事情就暫時擱置著，不必逼著自己要馬上完成；真的受不了的時候，身體總是會告訴你「已經受夠了」，該設下停損點的時候就要設下來，不必強迫自己一定要不斷地有所成就。

無論是工作、社交、生活，都會有我們想要逃避的事情，精神好的時候，才有力氣去應對他們，不是嗎？我或許已經沒有辦法完全恢復成正常人了，因為在成長的路上逼著自己努力了太多，早已超過我能負荷的範圍，但有時候我還是能恢復到比較好的狀態的，那是因為我經歷了充分的休息。

美國有1/5的人口都曾經或正在罹患著憂鬱症，還不包括黑數，這個社會，正在被壓力一點一滴地啃蝕著，想要避免自己精神狀態崩壞而陷入憂鬱症的狀態，適時放過自己或許也是必要的。當然，我們或許短時間內很難去改變整個社會大環境帶來的壓力，但至少，如果可以的話，試著對自己好一點，不想回的訊息、不想接的電話、不想碰的人事物，就放在一旁，等到你有精力的時候，再好好地去面對他們。

延伸閱讀：

30 歲後的生活規劃術：不再熬夜爆肝，學習拿捏「輕重緩急」並空出時間與自己對話

越休息卻越疲憊？因應個人喜好訂定「自主性」的放鬆，別再走入惡性循環的失序

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 焦慮, 獨處, 精神, 憂鬱

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