許光漢《你的婚禮》演出揪心初戀！明知結局不圓滿，也不後悔愛過

▲《你的婚禮》由《想見你》紅遍亞洲圈的許光漢主演（圖／《你的婚禮》劇照，下同）

2021 年發行的浪漫劇情片《你的婚禮》，由《想見你》紅遍亞洲圈的許光漢主演，演出初戀的純真美好到失去的追悔莫及；電影翻拍自韓國劇情長片《婚禮的那一天》，講述一段橫跨十五年的親密關係，從高中時期衝動魯莽的相遇，到邁入三十歲的別離祝福，由三個階段演出不同時期看待愛情的方式，共鳴每人心中愛過不悔的初戀情懷。

李榮浩為本片演唱主題曲《不遺憾》，唱出經歷別離卻不曾後悔愛過的祝福與期許，以及由搖滾樂團「氣運聯盟」演唱插曲《少年！敢》，為周瀟齊的學生時期譜出青春洋溢的活潑奔放，甚至連七、八年級耳熟能詳的《童話》，亦在中段有著巧妙的運用。諸多令人難忘的配樂插曲，使電影成了一部記錄成長的流行詩歌，寫下兩人歡笑與淚水的瞬間。

「人這一生會遇見很多人，但初戀只有一個。」

游泳體育生周瀟齊（許光漢 飾）個性魯莽好鬥，高中生活的重心全放在運動訓練及與他人打架，直到轉學生尤詠慈（章若楠 飾）的出現，讓瀟齊渾渾噩噩的人生產生了天翻地覆的改變。姓名音近「游泳池」的詠慈，讓未談過戀愛的瀟齊一見鍾情，而為擺脫其他男生糾纏的詠慈，選擇與瀟齊建立假情侶的關係，但在兩人的相處中，早已相互埋下愛慕的種子。

每段青春戀情，都一定有份為愛義無反顧的執著，尤其在未經歷成長現實的求學時期，無不憧憬一段推心置腹的浪漫關係。瀟齊這角色勾勒出求學時期，心中難忘那個閃耀卻又惱人的「他」，深信擁有愛情便能克服一切的爛漫，擺在約二十年後的今天看來儘管滑稽可笑，卻又不得不對曾經的真心實情投以無比懷念，畢竟「初戀」這個位子，因其無法取代而意義非凡。

「曾經毫無保留地愛過，不論結局怎麼樣，這段感情都不算失敗。」

相識直到踏入職場，一場颱風造成的意外確定了兩人的關係，但這場帶來幸福的意外，同時也摧毀了瀟齊璀璨的運動員職涯。未曾做好人生規劃的瀟齊，隨著現實壓力的逼迫，不知不覺間失去了燦爛的笑容，只剩下對自己無能的怨懟，並吐露出後悔遇到詠慈的心內話。儘管瀟齊為其失言立即道歉，但脫口而出的想法，使得詠慈傷心欲絕，忍痛結束這段關係。

活著最怕一面擔憂未來，一面浪費人生，當過於執著在失去，冀望著無法得到的，用「錯過」去填充平淡人生的空洞，似在乳白漆上揮灑塵灰，上了色也無法擺脫其索然無味。選擇以怪罪去否定自己的失敗，不負責任的逃避成了詠慈最害怕的模樣，同時也擊碎了兩人關係的陪伴與信任；顧此失彼造成了難以挽回的悔恨，也因為這份悔恨，使得瀟齊終於懂得成長。

數年後收到了詠慈的喜帖，早已成長的瀟齊領悟了幼稚的過錯，且體認自己不曾為兩人的相遇感到悔恨，最終選擇以祝福的方式，為兩人的關係畫下句點。儘管未能走到最後，過程中付出與獲得的幸福都是豐富人生的禮物，當你的青春有我、我的青春有你，曾經閃耀過的真心真情，都應是愛過不悔的珍藏。

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