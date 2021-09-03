亮・珠寶／貓咪戒指可愛到讓人融化　還戴寶石項鍊寵上天

▲Boucheron Wladimir貓咪造型珍珠項鍊，5,800,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

貓奴們看過來，Boucheron（寶詩龍）全新Wladimir貓咪造型珠寶，肯定讓人融化了！品牌以手工雕刻生動刻畫貓咪的立體頭像，鑲鑽的浮雕皮毛栩栩如生，還備受寵愛戴上寶石項鍊，款式包括日常容易搭配的項鍊、戒指，以及珍珠串鍊、坦桑石與石英珠子長項鍊等華麗設計均備，無論休閒時光或隆重場合都能有可愛的貓咪珠寶相伴了。

▲Boucheron鑲嵌坦桑石、石英珠子、藍寶石與珍珠母貝的Wladimir貓咪造型長項鍊，14,750,000元。

Wladimir之名源自與Boucheron豢養的寵貓，成為品牌的靈感來源，新作中有兩款奢華版的設計，一款是雙排珍垂墜Wladimir貓吊墜，吊墜可拆下作為胸針，而珍珠串鍊變身為短項鍊，兩用設計更吸引人；另一款為身價上千萬元的坦桑石珠子與石英珠子長鍊，貓咪吊墜下方點綴流蘇，隨著佩戴者身體律動搖擺，品牌向來強調自由穿搭，華麗長鍊不是禮服專屬，如模特兒搭配一身帥氣風衣、褲裝，也有型有款。

▲品牌大使Alexa Chung（左）佩戴Boucheron Wladimir貓咪造型戒指，18K金與白金款2,200,000元。

Boucheron同時推出3款立體造型的貓咪戒指，第一款結合18K金與白金的貓咪鑲滿香檳色鑽石，頸部戴著閃閃發亮的鑽石項鍊，眼睛點綴沙弗萊石的雙眼炯炯有神，而另一只白金鑲白鑽小貓戒指，則戴著沙弗萊石項鍊，兩款設計概念與寶石派色均延伸至項鍊；第三款戒指則由兩隻白金鑲鑽小貓簇擁著一顆重12克拉的枕形切割藍色坦桑石。

▲兩隻小貓簇擁著13.53克拉枕形切割坦桑石的Wladimir貓咪造型白金戒指（左）3,520,000元，18K白金款貓咪項鍊794,000元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）2017年推出Lucky Animals系列，也以可愛動物造型胸針擄獲貴客芳心，每一件小動物作品均以金質圓珠勾勒出動物輪廓，再於其中鑲嵌寶石，當中貓咪款式鑲嵌縞瑪瑙、虎眼石，而小狗胸針則裝飾白色珍珠母貝、縞瑪瑙，俏皮模樣讓人愛不釋手。

▲梵克雅寶Lucky Animals貓咪造型胸針（左）185,000元，小狗造型胸針204,000元。（圖／梵克雅寶提供）

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