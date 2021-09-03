想養一隻3D寶可夢！傑尼龜抱「LV寶貝球」太貴氣　連殼都是經典印花

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@galyosef

《精靈寶可夢》深受大家喜愛，很多藝術家也會將他們重新創作出新面貌，以色列3D藝術家Gal Yosef（IG@galyosef）就運用他精湛的技術，創作出一系列「3D版寶可夢」，從長相到身上的毛髮、膚質都神還原之外，還將他們與名牌結合，拎上貴氣逼人的LV、CHANEL寶貝球，看了超想跪求實體化。

《精靈寶可夢》主角皮卡丘長相可愛，變成3D版更是萌度升級，身上佈滿軟軟的細毛，臉上還有標誌腮紅，笑起來讓人瞬間融化，超想養一隻。Gal Yosef將他與潮牌Supreme結合，帽子反戴配帽T好帥氣，Supreme紅、白代表色恰好與寶貝球顏色相同，搭起來一點也不違和，球裡還裝了滿滿皮卡丘鈔票。

3D版傑尼龜有著如真實烏龜一般的膚質和紋路，水藍色光滑皮膚上有皺皺細紋和深藍斑點，龜殼部分與Louis Vuitton結合，做出深褐色皮革質感，上面佈滿LV經典Monogram印花，貴氣到讓人想把殼撬開，傑尼龜抱著的寶貝球也是同款印花。

皮皮和夢幻同樣也拎著LV寶貝球，配合他們的粉紅毛色，寶貝球也加入粉紅元素。皮皮的是一半粉紅、一半咖啡色印花，夢幻的是整顆淺粉色，每一款都美到想入手。

3D版小火龍、妙蛙種子還原度超高，身上的皮膚質地類似爬蟲類，連指甲、牙齒也超逼真，就像真實存在的動物。小火龍手上拿著CHANEL寶貝球，以質感黑色為底搭配招牌格紋，妙蛙種子搭配的是GUCCI綠色寶貝球，他身上的藤蔓會長出鈔票。

充滿邪氣的耿鬼則搭配FENDI寶貝球，銀灰色加上亮黃點綴，看起來好有科技感。卡通裡總是在睡跟吃的卡比獸，做成3D版也太萌，肥肥身軀就像隻大熊熊，他搭配的是麥當勞寶貝球，打開還有薯條可以吃。

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