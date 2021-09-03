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東區最時髦市場！「虱目魚台牌」服飾店混搭飲品、客製指紋潮翻

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▲台灣品牌 WEAVISM織本主義與味覺品牌走味大稻埕合作 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

只要是常在東區逛街的民眾，對於台灣品牌WEAVISM織本主義都不陌生，品牌以一隻「虱目魚」作為代表特色走紅，此次又迎來全新創意合作，與走味大稻埕聯手打造「東區食驗式」，宛如將本土市場搬入店內，包括DIY混搭飲品、現場購入台灣特色零嘴，甚至用聲波與指紋客製化單品，全都在一間服飾店內搞定。

▲▼ WEAVISM織本主義 。（圖／品牌提供）

▲▼ WEAVISM織本主義 。（圖／品牌提供）

▲ 複合服飾店提供味覺客製、台灣風土零食區。（圖／品牌提供）

台灣品牌 WEAVISM織本主義與味覺品牌走味大稻埕合作，有別於過去複合店面只有咖啡和服飾的既定模式，此次將味覺客製、生化客製與台灣風土零食體驗直接引進店內，讓民眾逛街的同時更有樂子。品牌提到，會促成此次合作其實是想推廣味覺，因為味道跟穿搭一樣，了解適合自己的味道之後再來搭配。

民眾可在現場DIY飲品，包括果乾、香草植物、花朵、漢方、茶葉等共15種原料介紹，現場調配屬於自己的飲料，並提供台灣土地生長出的米、地瓜、花生、水果等農產品，以食物原形與原味為標準，全都是自己選、自己搭配。

▲▼ WEAVISM織本主義 。（圖／品牌提供）

▲▼ WEAVISM織本主義 。（圖／品牌提供）

▲首波推出生化客製系列，可選擇雕刻個人的「聲波」 或「指紋」 在系列單品上。（圖／品牌提供）

另也正與雷射切割機品牌 FLUX （通量三維） 合作，透過專業雷射切刻技術支持，首波推出「生化客製」 系列，可選擇雕刻個人的「聲波」 或「指紋」 在系列單品上。聲波能記錄每個人的心理歷程，可將想對自己或對方說的話從聲音轉化為視覺紋路烙印到單品上，同樣指紋也可被記錄下來。

▲ BLVCK 。（圖／品牌提供）

▲ BLVCK 。（圖／品牌提供）

▲法國黑魂品牌 BLVCK 全球首間旗艦店在信義遠百A13正式開幕 。（圖／品牌提供）

與此同時，法國黑魂品牌 BLVCK 全球首間旗艦店在信義遠百A13正式開幕，店內合併旗下全黑的BLVCK與全白姊妹品牌WHTE，以居家生活風格打造黑白分明的店內空間，更將首度推出法國製造傢俱系列與全新居家用品，大至黑魂沙發、茶几、地毯，小至浴袍、拖鞋與餐具等。開幕期間將同步開賣與美國香檳品牌COUP首度聯名合作的香檳系列，包含BLVCK X COUP聯名香檳、開瓶軍刀與專屬夜光黑香檳杯。

關鍵字：

東區, 台灣, WEAVISM, 織本主義, 走味大稻埕

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