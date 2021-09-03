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許瑋甯樂當彩妝大使，自曝最愛「腮紅」，連鼻頭都要塗

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▲▼許瑋甯最愛「腮紅」，連鼻頭都要塗 。（圖／品牌提供）

▲許瑋甯很重視底妝是否能呈現肌膚質感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

許瑋甯成為香奈兒彩妝大使已邁入第三年，她分享私下最在意肌膚的透亮光澤，除了將腮紅使用在雙頰，連眉骨、鼻頭，甚至是太陽穴也要局部點綴，打亮好氣色。

▲▼許瑋甯最愛「腮紅」，連鼻頭都要塗 。（圖／品牌提供）

擔任香奈兒彩妝大使的許瑋甯，被問到工作和日常彩妝有什麼不同？她分享：「工作時的妝容，是一種互相成就，你可能需要搭配你的髮型，你的服裝，去傳達你當下所要講訴的故事。日常的妝容，就是我自己，沒有要進入到任何角色，而是要讓自己舒服且過得自在。工作上比較是一個故事角色的投入，日常生活更多是一種儀式感，做自己喜歡的樣子，呈現滿足且自信的樣貌。」

▲▼許瑋甯最愛「腮紅」，連鼻頭都要塗 。（圖／品牌提供）

▲私下的她愛用時尚裸光系列。

她透露很喜歡時尚裸光系列帶來的透潤感，擁有好氣色及水潤好膚質，妝容就成功了一大半，其中最推薦時尚裸光微滴泡泡腮紅。她進一步解釋，裡頭的含水量非常吸引我，當你選擇不同的上妝方式以及色選會呈現出不同的效果，運用手指輕點一層、再使用刷具暈開，會感覺肌膚輕透出自然的紅潤感。

除了以上重點，她特別在意服裝和妝容的反差和平衡感，穿著若是很簡單或帥氣的風格，妝容就會只選擇一個重點，例如搽上紅唇。若今天穿著得稍微女性些，的妝容表現就會比較有個性，像是眉型就會比較強調角度，而唇膏就挑較自然的顏色。

關鍵字：

許瑋甯, 香奈兒

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