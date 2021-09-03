這身材53歲你信？法國前第一夫人炫腹＋美腿　凍齡狀態網看呆

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前任法國總統尼古拉薩科吉的妻子卡拉布妮（Carla Bruni-Sarkozy）， 身為義大利超模，同時還跨足當歌手、演員，今年53歲的她，日前登上韓版《ELLE》雜誌九月號封面，不只展露性感胸線，還炫腹又炫腿，大秀凍齡外貌與不科學身材，讓網友全看呆：「看不出53歲」、「確定是今年拍的？」

卡拉布妮擁有175公分高挑身形，19歲就開啟了模特生涯，21歲擠進全球前20名超模排行榜，後更跨足電影界與當歌手，且都有不錯成績，完美條件讓前法國總統尼古拉薩科吉為她癡狂，於在位期間就結婚，而後卡拉布妮生下兩個孩子，至今則仍時不時出現在鏡頭前。

卡拉布妮這次登上雜誌，演繹多套SAINT LAURENT 2021秋冬新系列造型，其中封面上這套深V直開到肚臍、短褲斜上衩搭配黑絲襪的造型，展現了極致的性感氛圍，纖細的雙腿直至腿根都看不到贅肉，超狂凍齡體態簡直不科學。

另一套短版亮片裝裡，卡拉布妮更加碼「炫腹」，緊實的S曲線與川字線條讓人看呆，粉絲們無不驚嘆：「看不出53歲」、「身材太好了」、「不可能是孩子的媽」、「除了Wow還是Wow！」、「確定是今年拍的嗎？」

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